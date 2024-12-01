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Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе
Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе - 01.12.2024, ПРАЙМ
Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе
Добавлены подробности (2, 6 и 7 абзацы) | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T01:23+0300
2024-12-01T01:23+0300
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Добавлены подробности (2, 6 и 7 абзацы)
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро и обратно будут дозаправляться в Каракасе с 1 по 8 декабря, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Росавиация сообщала, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.
"Для сохранения программы полетов российских авиакомпаний на Кубу в период 1-8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Представить добавил, что такое решение увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой на пять часов в каждом направлении.
Отмечается, что в интересах пассажиров Минтранс России при участии Росавиации продолжают работу с министерством транспорта Кубы для решения вопроса с заправкой самолетов российских авиакомпаний керосином в кубинских аэропортах.
NOTAM (извещения) авиационных властей Кубы о дефиците керосина в местных аэропортах затрагивают всех перевозчиков без исключения. Из российских авиакомпаний туда летают "Россия" и Nordwind.
Дополнительную информацию о выполнении рейсов на Кубу пассажиры могут получить в контактных центрах авиакомпаний.
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Бизнес, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, Гавана, Росавиация, Nordwind
Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе
Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе с 1 по
Добавлены подробности (2, 6 и 7 абзацы)
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро и обратно будут дозаправляться в Каракасе с 1 по 8 декабря, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Росавиация сообщала, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.
"Для сохранения программы полетов российских авиакомпаний на Кубу в период 1-8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Представить добавил, что такое решение увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой на пять часов в каждом направлении.
Отмечается, что в интересах пассажиров Минтранс России при участии Росавиации продолжают работу с министерством транспорта Кубы для решения вопроса с заправкой самолетов российских авиакомпаний керосином в кубинских аэропортах.
NOTAM (извещения) авиационных властей Кубы о дефиците керосина в местных аэропортах затрагивают всех перевозчиков без исключения. Из российских авиакомпаний туда летают "Россия" и Nordwind.
Дополнительную информацию о выполнении рейсов на Кубу пассажиры могут получить в контактных центрах авиакомпаний.