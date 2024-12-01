Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения - 01.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241201/kitaj-853230968.html
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения - 01.12.2024, ПРАЙМ
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения
Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:30+0300
2024-12-01T00:30+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
госсовет
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853230968.jpg?1733002231
ПЕКИН, 1 дек - ПРАЙМ. Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира. В Госсовете КНР уточнили, что предметами двойного назначения являются товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, или способствовать увеличению военного потенциала, особенно для проектирования, разработки, производства или применения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольными списками и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер направлена на "повышение прозрачности" и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения. Власти страны ранее уточняли, что соответствующие правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке. Министерство коммерции КНР заявляло, что издание перечня не имеет цели ограничить поставки за рубеж подпадающих под экспортный контроль категорий продукции и не направлено против какой-либо страны. Отмечалось, что этот шаг стал одним из элементов общего комплекса мер по модернизации национальной системы экспортного контроля, а его ключевой особенностью стало обобщение в одном списке тех позиций, экспорт которых ранее регламентировался рядом разрозненных узкопрофильных нормативных актов. Западные страны неоднократно обвиняли Китай в поставках товаров двойного назначения в Россию, однако МИД КНР всегда на это отвечает, что Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях.
китай
кнр
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, кнр, пекин, госсовет, мид кнр, мид китая
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Госсовет, МИД КНР, МИД Китая
00:30 01.12.2024
 
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения

В Китае вступают в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 1 дек - ПРАЙМ. Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира.
В Госсовете КНР уточнили, что предметами двойного назначения являются товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, или способствовать увеличению военного потенциала, особенно для проектирования, разработки, производства или применения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольными списками и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер направлена на "повышение прозрачности" и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения.
Власти страны ранее уточняли, что соответствующие правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке.
Министерство коммерции КНР заявляло, что издание перечня не имеет цели ограничить поставки за рубеж подпадающих под экспортный контроль категорий продукции и не направлено против какой-либо страны. Отмечалось, что этот шаг стал одним из элементов общего комплекса мер по модернизации национальной системы экспортного контроля, а его ключевой особенностью стало обобщение в одном списке тех позиций, экспорт которых ранее регламентировался рядом разрозненных узкопрофильных нормативных актов.
Западные страны неоднократно обвиняли Китай в поставках товаров двойного назначения в Россию, однако МИД КНР всегда на это отвечает, что Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРПекинГоссоветМИД КНРМИД Китая
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала