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Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения

Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения - 01.12.2024, ПРАЙМ

Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения

Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T00:30+0300

2024-12-01T00:30+0300

2024-12-01T00:30+0300

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ПЕКИН, 1 дек - ПРАЙМ. Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира. В Госсовете КНР уточнили, что предметами двойного назначения являются товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, или способствовать увеличению военного потенциала, особенно для проектирования, разработки, производства или применения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольными списками и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер направлена на "повышение прозрачности" и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения. Власти страны ранее уточняли, что соответствующие правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке. Министерство коммерции КНР заявляло, что издание перечня не имеет цели ограничить поставки за рубеж подпадающих под экспортный контроль категорий продукции и не направлено против какой-либо страны. Отмечалось, что этот шаг стал одним из элементов общего комплекса мер по модернизации национальной системы экспортного контроля, а его ключевой особенностью стало обобщение в одном списке тех позиций, экспорт которых ранее регламентировался рядом разрозненных узкопрофильных нормативных актов. Западные страны неоднократно обвиняли Китай в поставках товаров двойного назначения в Россию, однако МИД КНР всегда на это отвечает, что Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях.

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мировая экономика, китай, кнр, пекин, госсовет, мид кнр, мид китая