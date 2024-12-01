https://1prime.ru/20241201/kitaj-853230968.html
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения - 01.12.2024, ПРАЙМ
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения
Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:30+0300
2024-12-01T00:30+0300
2024-12-01T00:30+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
госсовет
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853230968.jpg?1733002231
ПЕКИН, 1 дек - ПРАЙМ. Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира.
В Госсовете КНР уточнили, что предметами двойного назначения являются товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, или способствовать увеличению военного потенциала, особенно для проектирования, разработки, производства или применения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольными списками и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер направлена на "повышение прозрачности" и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения.
Власти страны ранее уточняли, что соответствующие правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке.
Министерство коммерции КНР заявляло, что издание перечня не имеет цели ограничить поставки за рубеж подпадающих под экспортный контроль категорий продукции и не направлено против какой-либо страны. Отмечалось, что этот шаг стал одним из элементов общего комплекса мер по модернизации национальной системы экспортного контроля, а его ключевой особенностью стало обобщение в одном списке тех позиций, экспорт которых ранее регламентировался рядом разрозненных узкопрофильных нормативных актов.
Западные страны неоднократно обвиняли Китай в поставках товаров двойного назначения в Россию, однако МИД КНР всегда на это отвечает, что Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях.
китай
кнр
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, пекин, госсовет, мид кнр, мид китая
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Госсовет, МИД КНР, МИД Китая
Китай вводит правила экспортного контроля товаров двойного назначения
В Китае вступают в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения
ПЕКИН, 1 дек - ПРАЙМ. Правила экспортного контроля товаров двойного назначения в воскресенье вступают в силу в Китае, по утверждению местных властей, они разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира.
В Госсовете КНР уточнили, что предметами двойного назначения являются товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, или способствовать увеличению военного потенциала, особенно для проектирования, разработки, производства или применения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольными списками и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер направлена на "повышение прозрачности" и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения.
Власти страны ранее уточняли, что соответствующие правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке.
Министерство коммерции КНР заявляло, что издание перечня не имеет цели ограничить поставки за рубеж подпадающих под экспортный контроль категорий продукции и не направлено против какой-либо страны. Отмечалось, что этот шаг стал одним из элементов общего комплекса мер по модернизации национальной системы экспортного контроля, а его ключевой особенностью стало обобщение в одном списке тех позиций, экспорт которых ранее регламентировался рядом разрозненных узкопрофильных нормативных актов.
Западные страны неоднократно обвиняли Китай в поставках товаров двойного назначения в Россию, однако МИД КНР всегда на это отвечает, что Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях.