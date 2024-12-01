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Хорошо живем: что стоит за бумом цен на кофе, чай и какао

Хорошо живем: что стоит за бумом цен на кофе, чай и какао - 01.12.2024, ПРАЙМ

Хорошо живем: что стоит за бумом цен на кофе, чай и какао

Цены на чай, кофе и какао определяются множеством факторов и постоянно меняются под воздействием рыночных, политических и социальных тенденций. Кофейные зерна и | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T08:00+0300

2024-12-01T08:00+0300

2024-12-01T08:00+0300

мнения аналитиков

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кофе

какао-бобы

какао

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Цены на чай, кофе и какао определяются множеством факторов и постоянно меняются под воздействием рыночных, политических и социальных тенденций. Кофейные зерна и какао являются биржевым товаром. Как следствие, цены на них наиболее волатильны и чувствительны к изменениям. Финансовые спекулянты, торгующие на фьючерсных рынках кофе, могут также влиять на цену и приводить к ее увеличению.Следует отметить особенность и принципиальное отличие между чаем и кофе. Мировой экспорт чая составляет только 26%. Большая часть продукции потребляется на внутренних рынках стран-производителей. Что касается кофе, две трети от общего объема производства идет на экспорт, а остальная продукция потребляется внутри стран. КофеНа рынке кофе цены продолжают колебаться уже второй год, что вызвано проблемами с урожайностью в таких странах, как Бразилия и Колумбия. Бразилия, оставаясь крупнейшим поставщиком, сократила прогнозы по производству кофе на 7%, а экспорт из Вьетнама с наибольшей долей вероятности упадет на 20%. Погодные условия, включая заморозки, негативно отразились на собранном урожае. За последние шесть месяцев стоимость зеленого кофе выросла на 40% и достигла $2,7 за фунт, что является рекордным показателем за последние 13 лет. Фьючерсы на кофе достигли максимума в связи с опасениями дефицита поставок. Также повлияли на ситуацию и логистические сложности, особенно ситуация на Ближнем Востоке, что приводит к задержкам поставок, а как следствие и повышению цены.В России наблюдается стабильный рост потребления кофе, с увеличением интереса к качественным и специализированным сортам. HoReCa (Hotel — Restaurant — Catering/Café - сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж) также продолжает развиваться, что способствует повышению спроса на импортный кофе. Поэтому по прогнозам в этом году мы можем ожидать повышения цен еще на 20-30%.КакаоВ 2024 году произошло повышение цен на какао, что в большинстве своем связано с климатическими изменениями, в том числе последствиями природного явления Эль-Ниньо, и проблемами с урожайностью в основных странах производителях — Гане и Кот-д'Ивуаре. В этом году к погоде добавились болезни деревьев, что привело к вырубке 20% насаждений в Гане. С весны цены устойчиво держатся на рекордно высоких позициях в $7–8 тыс. за тонну, что в два раза выше по сравнению с уровнем 2023 года.Сокращение объемов производства усиливает конкуренцию за ресурс, а проблемы с трудозатратами на плантациях могут повлиять на прибыльность. Увеличение потребления шоколадных изделий в развивающихся странах также поднимает спрос на какао. Российский рынок какао и шоколада подвержен влиянию международного спроса и цен. Увеличение импорта какао-бобов и готовых изделий наблюдается на фоне растущего интереса к шоколаду высокого качества.ЧайМировой рынок чая демонстрирует устойчивый рост, за последние 10 лет производство выросло на 25%, однако предложение на рынке чая опережает спрос.В текущем году наблюдается умеренный рост цен на все категории чая. Это связано как с увеличением спроса, так и с колебаниями в производстве, вызванными изменениями климатических условий. Основными мировыми производителями культуры остаются Индия, Китай и Шри-Ланка.В России наблюдается рост спроса на качественный чай, что приводит к увеличению импорта. Мы также активно развиваем производство в своих чайных регионах, таких как Краснодарский край. По оценкам экспертов, во втором полугодии 2024 года цены на чай в российских магазинах вырастут на 5–10%, но в основном это касается пакетированного чая, на элитные и нишевые сорта цена практически не изменится. Одной из основных причин является увеличение затрат на логистику, а также тарифы на контейнерные грузоперевозки.Прогнозы относительно стабилизации цен сейчас делать достаточно проблематично, учитывая комплексную зависимость от климатических, экономических и социальных факторов. Если производители адаптируются к текущим изменениям, улучшат методы ведения сельского хозяйства, а правительства будут оказывать поддержку фермерам, то в 2026-2027 годах мы сможем увидеть тенденции к более устойчивым ценам.Логистические издержкиЛогистика в области чая, кофе и какао включает в себя множество сложностей, связанных с производством, транспортировкой и требованиями к качеству продукции.Из-за ситуации в Красном море сроки транспортировки чая и кофе в Россию увеличились в два раза и сейчас занимают минимум 2,5 месяца. А многие перевозчики вообще приостановили поставки по этому направлению и используют альтернативные маршруты, например, через Дальний Восток. Стоимость логистики увеличилась примерно на 30%.Если говорить про логистику какао, то она очень сложно прогнозируема в связи с сильным влиянием климата на производство, поскольку какао-деревья требуют специфических температурных условий и влажности. Увеличение частоты экстремальных погодных условий, приводит к снижению урожайности и потере части запасов. Во многих странах-производителях какао наблюдаются проблемы с дорожной и транспортной инфраструктурой. Дороги в плохом состоянии, порты маленькие и медленные, груз ожидает в среднем более 2 недель. (отгрузка по порту)Чай производится в основном в странах с тропическим климатом — Индия, Китай, Шри-Ланка и Кения. Для доставки этого продукта на мировые рынки требуются сложные логистические системы. Сезонность сбора урожая также влияет на планирование логистики. Кроме того, климатические условия оказывают сильное воздействие на качество чая. Неправильное хранение может привести к появлению плесени, изменению структуры и химического состава, что ухудшает вкусовые качества. Поэтому необходимо использовать специальные методы хранения и перевозки.Разнообразие сортов кофе предполагает различные подходы к его обработке и перевозке. Колебания спроса и предложения происходят быстро, поэтому логистические цепочки должны быть гибкими.В 2024 году время транзита для кофе увеличилось до 90 дней из-за задержек с отправкой судов, особенно в Бразилии, где порты перегружены, а контейнеры в дефиците. Следует отметить и сложности в таможенном оформлении: не все поставщики готовы предоставить требуемые Россельхознадзором документы при въезде, в связи с чем некоторые импортеры ведут товар через Европу с переоформлением документов.В текущем году также наблюдается мировой дефицит робусты и арабики, что привело к необходимости поиска новых поставщиков, в частности, Лаосе и Гвинее, и изменению логистических маршрутов.Автор: Директор по развитию АПК и пищевой промышленности "Рексофта" Анастасия Вяликова

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анастасия Вяликова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853071175_0:93:941:1034_100x100_80_0_0_aa80836bc0bd3a5a7fd058700536c6e8.jpg

мнения аналитиков, чай, кофе, какао-бобы, какао