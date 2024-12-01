Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году - 01.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241201/kofe-853236956.html
Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году
Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году - 01.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году
Стоимость кофе в 2025 году может вырасти на четверть на фоне плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт группы... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T14:53+0300
2024-12-01T14:53+0300
мир
бразилия
кофе
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость кофе в 2025 году может вырасти на четверть на фоне плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин."В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. &lt;…&gt; Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится и она может оказаться выше на 20-25 процентов", — заявил он.Кроме того, собеседник издания отметил, что весь кофе в мире делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Бразилия, как самый крупный мировой производитель кофе, удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Крупнейшим производителем робусты является Вьетнам.Отмечается, что Бразилия столкнулась с засухой, а Вьетнам страдает от тайфунов и редких дождей, что крайне негативно влияет на мировой кофейный рынок.В этой связи Тренин отметил, что раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, однако теперь это не имеет смысла, так как она практически сравнялась по ценам с арабикой.
https://1prime.ru/20241129/kofe-853198646.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, бразилия, кофе
МИР, БРАЗИЛИЯ, кофе
14:53 01.12.2024
 
Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году

АКРА: засуха в Бразилии и тайфуны во Вьетнаме грозят удорожанием кофе на 25%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость кофе в 2025 году может вырасти на четверть на фоне плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится и она может оказаться выше на 20-25 процентов", — заявил он.
Кроме того, собеседник издания отметил, что весь кофе в мире делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Бразилия, как самый крупный мировой производитель кофе, удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Крупнейшим производителем робусты является Вьетнам.
Отмечается, что Бразилия столкнулась с засухой, а Вьетнам страдает от тайфунов и редких дождей, что крайне негативно влияет на мировой кофейный рынок.
В этой связи Тренин отметил, что раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, однако теперь это не имеет смысла, так как она практически сравнялась по ценам с арабикой.
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
В Бразилии ожидают продолжение роста цен на кофе в 2025 году
29 ноября, 14:42
 
МИРБРАЗИЛИЯкофе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала