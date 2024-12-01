https://1prime.ru/20241201/kofe-853236956.html

Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году

Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году - 01.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о существенном подорожании кофе в 2025 году

Стоимость кофе в 2025 году может вырасти на четверть на фоне плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт группы... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T14:53+0300

2024-12-01T14:53+0300

2024-12-01T14:53+0300

мир

бразилия

кофе

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость кофе в 2025 году может вырасти на четверть на фоне плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин."В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится и она может оказаться выше на 20-25 процентов", — заявил он.Кроме того, собеседник издания отметил, что весь кофе в мире делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Бразилия, как самый крупный мировой производитель кофе, удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Крупнейшим производителем робусты является Вьетнам.Отмечается, что Бразилия столкнулась с засухой, а Вьетнам страдает от тайфунов и редких дождей, что крайне негативно влияет на мировой кофейный рынок.В этой связи Тренин отметил, что раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, однако теперь это не имеет смысла, так как она практически сравнялась по ценам с арабикой.

https://1prime.ru/20241129/kofe-853198646.html

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мир, бразилия, кофе