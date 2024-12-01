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Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме
Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме - 01.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме
Автомобильный журнал "За рулем" рассказал российским водителям, как подготовить свою машину к зиме и уберечь себя от неприятных ситуаций с примерзающими дверями | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T12:14+0300
2024-12-01T12:14+0300
2024-12-01T12:14+0300
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Автомобильный журнал "За рулем" рассказал российским водителям, как подготовить свою машину к зиме и уберечь себя от неприятных ситуаций с примерзающими дверями и заглохшим аккумулятором. Так, в первую очередь автомобильные эксперты рекомендуют водителям не забывать менять летнюю резину на зимнюю, а также обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой. Это нужно для того, чтобы предотвратить примерзание дверей.Кроме того, согласно информации журнала, нужно заблаговременно проверить, как работает аккумулятор и в случае необходимости заменить его. Более того, эксперты напомнили о необходимости замены масла в том случае, если после предыдущей замены моторного масла машина прошла семь или восемь тысяч километров.Также уточняется, что водителям надо позаботиться о замене щетки стеклоочистителей, а также о том, чтобы залить стекломывающую жидкость, которая будет "работать" при низких температурах.
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россия, зима
Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме
"За рулем" перечислил вещи, жизненно необходимые водителю зимой
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ.
Автомобильный журнал "За рулем" рассказал
российским водителям, как подготовить свою машину к зиме и уберечь себя от неприятных ситуаций с примерзающими дверями и заглохшим аккумулятором.
Так, в первую очередь автомобильные эксперты рекомендуют водителям не забывать менять летнюю резину на зимнюю, а также обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой. Это нужно для того, чтобы предотвратить примерзание дверей.
Кроме того, согласно информации журнала, нужно заблаговременно проверить, как работает аккумулятор и в случае необходимости заменить его. Более того, эксперты напомнили о необходимости замены масла в том случае, если после предыдущей замены моторного масла машина прошла семь или восемь тысяч километров.
Также уточняется, что водителям надо позаботиться о замене щетки стеклоочистителей, а также о том, чтобы залить стекломывающую жидкость, которая будет "работать" при низких температурах.
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