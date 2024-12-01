https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html

Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО

Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО - 01.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО

Украина не примет частичное приглашение в НАТО, которое подразумевает, что в альянс вступят только подконтрольные Киеву территории. Такое заявление сделал... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T18:45+0300

2024-12-01T18:45+0300

2024-12-01T18:45+0300

политика

владимир зеленский

нато

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Украина не примет частичное приглашение в НАТО, которое подразумевает, что в альянс вступят только подконтрольные Киеву территории. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с новым руководством Евросоюза - Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и главой Евросовета Антониу Коштой. Его заявление приводит информагентство "Интерфакс-Украина"."Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины, - заявил глава киевского режима, после чего пояснил свой тезис: - Это автоматическое признание, что (...) все остальные территории не украинские". А затем Зеленский объяснил руководству Евросоюза, которое бы приглашение о вступлении в Североатлантический альянс его бы устроило: "Если это приглашение — то только полностью всех территорий".По словам украинского лидера, он понимает, что в ходе конфликта на Украине невозможно задействовать пятую статью Устава НАТО, а также тот факт, что страны-участницы альянса выступают против рисков их вовлечения в конфликт.

https://1prime.ru/20241106/nato-852640568.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, нато, украина