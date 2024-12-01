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Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО - 01.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО
Украина не примет частичное приглашение в НАТО, которое подразумевает, что в альянс вступят только подконтрольные Киеву территории. Такое заявление сделал... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T18:45+0300
2024-12-01T18:45+0300
политика
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Украина не примет частичное приглашение в НАТО, которое подразумевает, что в альянс вступят только подконтрольные Киеву территории. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с новым руководством Евросоюза - Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и главой Евросовета Антониу Коштой. Его заявление приводит информагентство "Интерфакс-Украина"."Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины, - заявил глава киевского режима, после чего пояснил свой тезис: - Это автоматическое признание, что (...) все остальные территории не украинские". А затем Зеленский объяснил руководству Евросоюза, которое бы приглашение о вступлении в Североатлантический альянс его бы устроило: "Если это приглашение — то только полностью всех территорий".По словам украинского лидера, он понимает, что в ходе конфликта на Украине невозможно задействовать пятую статью Устава НАТО, а также тот факт, что страны-участницы альянса выступают против рисков их вовлечения в конфликт.
https://1prime.ru/20241106/nato-852640568.html
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владимир зеленский, нато, украина
Политика, Владимир Зеленский, НАТО, УКРАИНА
18:45 01.12.2024
 
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО

Зеленский: Украина не примет частичное приглашение в НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Украина не примет частичное приглашение в НАТО, которое подразумевает, что в альянс вступят только подконтрольные Киеву территории. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с новым руководством Евросоюза - Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и главой Евросовета Антониу Коштой. Его заявление приводит информагентство "Интерфакс-Украина".
"Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины, - заявил глава киевского режима, после чего пояснил свой тезис: - Это автоматическое признание, что (...) все остальные территории не украинские".
А затем Зеленский объяснил руководству Евросоюза, которое бы приглашение о вступлении в Североатлантический альянс его бы устроило: "Если это приглашение — то только полностью всех территорий".
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По словам украинского лидера, он понимает, что в ходе конфликта на Украине невозможно задействовать пятую статью Устава НАТО, а также тот факт, что страны-участницы альянса выступают против рисков их вовлечения в конфликт.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийНАТОУКРАИНА
 
 
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