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Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам

Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам - 01.12.2024, ПРАЙМ

Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам

Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости. | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T00:27+0300

2024-12-01T00:27+0300

2024-12-01T00:27+0300

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости. С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в текущем году за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Она рассчитывается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В текущем году ее максимальный уровень на 1 декабря - 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей. Таким образом, НДФЛ должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму. Ставка налога составляет 13%, однако если сумма всех доходов человека за год превысит порог в 5 миллионов рублей, налог рассчитывается уже по ставке в 15%. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, ведь до 1 февраля финансовые организации передадут в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате. Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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