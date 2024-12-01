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Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам
Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам - 01.12.2024, ПРАЙМ
Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам
Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости. | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:27+0300
2024-12-01T00:27+0300
2024-12-01T00:27+0300
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.
С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в текущем году за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.
Она рассчитывается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В текущем году ее максимальный уровень на 1 декабря - 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей.
Таким образом, НДФЛ должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму. Ставка налога составляет 13%, однако если сумма всех доходов человека за год превысит порог в 5 миллионов рублей, налог рассчитывается уже по ставке в 15%.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, ведь до 1 февраля финансовые организации передадут в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.
Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года.
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Названа необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам
Необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.
С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в текущем году за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.
Она рассчитывается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В текущем году ее максимальный уровень на 1 декабря - 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей.
Таким образом, НДФЛ должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму. Ставка налога составляет 13%, однако если сумма всех доходов человека за год превысит порог в 5 миллионов рублей, налог рассчитывается уже по ставке в 15%.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, ведь до 1 февраля финансовые организации передадут в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.
Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года.