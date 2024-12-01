https://1prime.ru/20241201/nefteprovod-853240128.html

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка - 01.12.2024, ПРАЙМ

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка

Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики. | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T23:16+0300

2024-12-01T23:16+0300

2024-12-01T23:25+0300

происшествия

утечка

польша

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики. "В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет", - говорится в сообщении. При этом на автостраде №92 затруднено движение транспорта. Спасатели уточнили, что установили контакт с польским оператором "Дружбы" PERN, который "превентивно отключил одну из насосных станций". Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром. Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

https://1prime.ru/20241121/neft-852990720.html

польша

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утечка, польша