https://1prime.ru/20241201/novyy-god-853231593.html

Россиянам рассказали, во сколько им обойдется новогодний стол в 2024 году

Россиянам рассказали, во сколько им обойдется новогодний стол в 2024 году - 01.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, во сколько им обойдется новогодний стол в 2024 году

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей, следует из расчетов РИА Новости по... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T08:25+0300

2024-12-01T08:25+0300

2024-12-01T08:25+0300

россия

новый год

новогодний стол

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь. Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай. Аналогичная корзина в прошлом году обошлась бы в 8 050 рублей, а в этом году она стоит 9 140 рублей. В России традиционного новогоднего горячего блюда нет, но нередко это запеченная курица с картошкой. В этом году блюдо обойдется в 471 рубль, что даже дешевле прошлогодних 488 рублей. Овощная нарезка будет стоить 436 рублей, что на 12% дороже уровня годом ранее. Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с красной икрой - продукты для 12 бутербродов стоят 2 326 рублей, при этом годом ранее для их приготовления потребовалось бы 1 746 рублей. Столько же бутербродов со шпротами обойдется в 258 рублей против прошлогодних 234 рублей. На мясную и сырную тарелки нужно заложить 1 139 рублей, что на 8,5% больше их стоимости в 2023 году. Салат "Оливье", как ранее писало РИА Новости, обойдется в 553 рубля на четверых, а "Сельдь под шубой" - в 261 рубль. Разносолы подорожали до 210 рублей с 196 рублей годом ранее. За фрукты к праздничному столу придется отдать на 7% больше, чем в прошлом году, - 995 рублей. Стоимость торта выросла на 12% - до 628 рублей. Бутылка шампанского, главного напитка новогодней ночи, в среднем стоит в этом году 385 рублей против 349 рублей в прошлом, вино - 458 рублей против прошлогодних 410 рублей, а коньяк - 733 рубля против 683 рублей. Упаковка чая в 25 пакетиков подорожала на 1% и стоит 83 рубля, сок и минералка выросли в цене на 11% - до 130 и 76 рублей соответственно. В тройке самых подорожавших продуктов за год оказались картошка (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%), при этом подешевела курица - на 7%.

https://1prime.ru/20241128/pkhuket-853165897.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новый год, новогодний стол