https://1prime.ru/20241201/oreshnik-853238483.html

Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"

Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников" - 01.12.2024, ПРАЙМ

Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"

Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T17:33+0300

2024-12-01T17:33+0300

2024-12-01T17:33+0300

вооружения

юрий борисов

"орешник"

https://cdnn.1prime.ru/img/83082/56/830825688_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_9761c48ca72242b129816e8f40c7e2e3.jpg

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Об этом рассказывает Telegram-канал издания "Вести".Как отметил генеральный директор "Роскосмоса", в течение более двух лет Российская Федерация кратно увеличила выпуск высокоточных систем.Отдельно глава госкорпорации сообщил о производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник"."Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — отметил Борисов.

https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853160782.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юрий борисов, "орешник"