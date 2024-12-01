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Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников" - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников" - 01.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"
Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T17:33+0300
2024-12-01T17:33+0300
вооружения
юрий борисов
"орешник"
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Об этом рассказывает Telegram-канал издания "Вести".Как отметил генеральный директор "Роскосмоса", в течение более двух лет Российская Федерация кратно увеличила выпуск высокоточных систем.Отдельно глава госкорпорации сообщил о производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник"."Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — отметил Борисов.
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юрий борисов, "орешник"
Вооружения, Юрий Борисов, "Орешник"
17:33 01.12.2024
 
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"

Борисов: в России есть возможности для обеспечения Минобороны ракетами "Орешник"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Об этом рассказывает Telegram-канал издания "Вести".
Как отметил генеральный директор "Роскосмоса", в течение более двух лет Российская Федерация кратно увеличила выпуск высокоточных систем.
Отдельно глава госкорпорации сообщил о производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник".
Американский флаг, Вашингтон, США
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
28 ноября, 12:14
"Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — отметил Борисов.
 
ВооруженияЮрий Борисов"Орешник"
 
 
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