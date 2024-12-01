https://1prime.ru/20241201/oreshnik-853238483.html
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников" - 01.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"
Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T17:33+0300
2024-12-01T17:33+0300
2024-12-01T17:33+0300
вооружения
юрий борисов
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/56/830825688_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_9761c48ca72242b129816e8f40c7e2e3.jpg
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Об этом рассказывает Telegram-канал издания "Вести".Как отметил генеральный директор "Роскосмоса", в течение более двух лет Российская Федерация кратно увеличила выпуск высокоточных систем.Отдельно глава госкорпорации сообщил о производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник"."Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — отметил Борисов.
https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853160782.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/56/830825688_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_210061dc3cebcf2d88e82023f0827689.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов, "орешник"
Вооружения, Юрий Борисов, "Орешник"
Глава "Роскосмоса" рассказал, много ли у России "Орешников"
Борисов: в России есть возможности для обеспечения Минобороны ракетами "Орешник"
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ.
Российская Федерация располагает всеми возможностями для обеспечения своих Вооруженных сил ракетами "Орешник" в полной мере, сообщил в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Об этом рассказывает Telegram-канал издания "Вести"
.
Как отметил генеральный директор "Роскосмоса", в течение более двух лет Российская Федерация кратно увеличила выпуск высокоточных систем.
Отдельно глава госкорпорации сообщил о производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник".
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
"Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — отметил Борисов.