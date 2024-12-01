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Переговоры Трампа и Путина: четыре сценария от западных аналитиков

Переговоры Трампа и Путина: четыре сценария от западных аналитиков - 01.12.2024, ПРАЙМ

Переговоры Трампа и Путина: четыре сценария от западных аналитиков

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung смоделировала четыре сценария возможных в будущем переговоров между президентами России и США по урегулированию... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T21:51+0300

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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung смоделировала четыре сценария возможных в будущем переговоров между президентами России и США по урегулированию конфликта на Украине.Первый сценарий допускает, что переговоры вообще не состоятся. Как предполагается, президент США Дональд Трамп может прийти к выводу, что риск провала слишком высок, и решит, что уж лучше нарушить предвыборное обещание, чем вернуться с переговоров без результата.Второй сценарий - победа президента России Владимира Путина. Под ней подразумевается, что Трамп согласится взять за основу переговоров все те требования, о которых уже неоднократно заявляло российское руководство, включая и признание всех нужных Кремлю украинских территорий российскими, и снятие санкций, и т.д.Как отмечает NZZ, Трамп в этом случае вполне мог бы принудить Украину согласиться на выдвинутые РФ условия, пригрозив полным прекращением поддержки. НО здесь следует отметить, что авторы по каким-то причинам не указали в этом сценарии выполнение ключевого требования России - внеблоковый статус Украины.Третий сценарий - победа Трампа. А это означает, что Путин в ходе изнурительных переговоров вдруг соглашается на такое, например, условие, как размещение на Украине западных войск, а взамен получает постепенную отмену санкций. Вероятно, многие усомнятся, что сами сценаристы всерьез считают такой вариант развития событий хоть сколько-нибудь реалистичным.Четвертый сценарий - неудачные переговоры (будто предыдущий сценарий можно назвать удачным - прим. ред.)На этот раз не исключается, что переговоры обернутся неудачей для обоих лидеров, "потому что оба предполагали, что смогут реализовать собственные идеи". Но авторы не унывают, оптимистично предполагая, что "такой провал можно свести к минимуму, договорившись о новой встрече". Конфликт, естественно, продолжится, а Трамп, согласно этому сценарию, или сократит поддержку Украины, заявив, что настала очередь Европы, или сохранит ее, тем самым создав видимость, что переговоры не провалились, а лишь затягиваются. О том, какое решение в этой ситуации может принять Путин, сценаристы, видимо, предпочли не фантазировать.

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сша, россия, переговоры, прогноз