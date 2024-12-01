https://1prime.ru/20241201/peskov-853236264.html

Песков отреагировал на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива

Песков отреагировал на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива - 01.12.2024, ПРАЙМ

Песков отреагировал на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы опоздании российского президента... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T13:24+0300

2024-12-01T13:24+0300

2024-12-01T13:24+0300

россия

германия

владимир путин

дмитрий песков

ангела меркель

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы опоздании российского президента Владимира Путина на саммит G8 в немецком Хайлигендамме "из-за пива".Фрагмент интервью пресс-секретаря российского лидера размещен в telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо. Такое бывает. Но опять же, это не демонстрация силы, глупо так полагать", - сказал Песков. Кроме того, российский политик напомнил, что Меркель в целом не выражала открытость к диалогу так, как это делал Путин. По его словам, российский лидер искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, и делал все для этого.Ранее Ангела Меркель опубликовала свои мемуары под названием "Свобода". В одной из глав она написала, что Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году.

https://1prime.ru/20241128/merkel-853173296.html

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россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель