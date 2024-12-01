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Расчеты по оборонным проектам ФПИ в России переведены в Промсвязьбанк

Расчеты по оборонным проектам ФПИ в России переведены в Промсвязьбанк - 01.12.2024, ПРАЙМ

Расчеты по оборонным проектам ФПИ в России переведены в Промсвязьбанк

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все расчеты по проектам в сфере обороны и безопасности, осуществляемым по заказу Фонда... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T17:15+0300

2024-12-01T17:15+0300

2024-12-01T17:16+0300

россия

псб

фпи

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все расчеты по проектам в сфере обороны и безопасности, осуществляемым по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), будут идти через Промсвязьбанк (ПСБ); соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Фонд за счет средств, получаемых в виде имущественного взноса РФ, финансирует мероприятия и проекты, направленные на создание прорывных инновационных технологий в интересах обороны и безопасности государства. Такие мероприятия и проекты выполняются по заказу ФПИ организациями ОПК, работающими в системе банковского сопровождения. Новый закон предусматривает финансирование через ФПИ мероприятий и проектов, связанных с созданием высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, с банковским сопровождением в опорном банке ОПК, то есть в ПCБ. Таким образом, документ переводит договоры о выполнении таких мероприятий и проектов с казначейского сопровождения на банковское сопровождение Промсвязьбанка. Предполагается, что это повысит эффективность расчетов при исполнении мероприятий и проектов фонда, а также обеспечит эффективный контроль за расходованием средств. Договоры о выполнении мероприятий и проектов по заказу ФПИ должны будут содержать условие об осуществлении расчетов только через Промсвязьбанк, независимо от организационно-правовой формы исполнителей этих договоров. Порядок и условия банковского сопровождения будет устанавливать кабмин РФ. Речь идет о таких мероприятиях, как поиск, заказ на разработку, апробация и сопровождение инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения. Также имеются в виду проекты, в отношении которых будет получено теоретическое или экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения созданных при их реализации результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороны и безопасности государства, включая модернизацию Вооруженных сил РФ. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Договоры, заключенные до этой даты, должны быть переведены на банковское сопровождение ПСБ до 1 января 2025 года.

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россия, псб, фпи