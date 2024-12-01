https://1prime.ru/20241201/pushkov-853237404.html
Пушков прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах для товаров из стран БРИКС
Пушков прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах для товаров из стран БРИКС - 01.12.2024, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах для товаров из стран БРИКС
Угрозы Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, считает сенатор Алексей... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T15:58+0300
2024-12-01T15:58+0300
2024-12-01T15:58+0300
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_70d6780fd40fb51d4a282437d0ee5a8d.jpg
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Угрозы Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, считает сенатор Алексей Пушков. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп ранее пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. "Дональду Трампу свойственно манера делать вид, что все может быть решено одним решающим шагом, разговором или ультиматумом.. Вот и сейчас он озвучил супер-решительно: угрожает ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара. Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. "США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT", - добавил он. При этом в торговле с третьими странами, "к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры", заключил сенатор. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%.
https://1prime.ru/20241201/ukraina-853231891.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0627012c080f27ab97f800236fbcad5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах для товаров из стран БРИКС
Пушков: угрозы Трампа о пошлинах для товаров из стран БРИКС декларативны
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Угрозы Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, считает сенатор Алексей Пушков.
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп ранее пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
"Дональду Трампу свойственно манера делать вид, что все может быть решено одним решающим шагом, разговором или ультиматумом.. Вот и сейчас он озвучил супер-решительно: угрожает ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара. Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема", - написал политик в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран.
Пушков рассказал, кому Украина преподала полезный урок
"США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT", - добавил он.
При этом в торговле с третьими странами, "к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры", заключил сенатор.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%.