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В России стартовал эксперимент по мониторингу данных о производителях БАД

В России стартовал эксперимент по мониторингу данных о производителях БАД - 01.12.2024, ПРАЙМ

В России стартовал эксперимент по мониторингу данных о производителях БАД

Эксперимент по мониторингу достоверности данных о производителях одежды, обуви, а также биологически активных добавок (БАД) к пище стартовал в России с 1... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T00:17+0300

2024-12-01T00:17+0300

2024-12-01T00:17+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Эксперимент по мониторингу достоверности данных о производителях одежды, обуви, а также биологически активных добавок (БАД) к пище стартовал в России с 1 декабря, он продлится до 30 июня 2025 года, следует из постановления правительства. Цель эксперимента - апробировать блокировку выдачи цифровых кодов тем компаниям, которые выдают чужую продукцию за свою, произведенную в России, а также отработать механизм досудебного обжалования решений оператора информационной системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), отмечали в пресс-службе кабмина. Оператор будет проверять наличие фактического производства товаров, для которых та или иная компания получает коды цифровой маркировки, и если информация не подтвердится, он заблокирует или ограничит выдачу кодов. Производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище могут принять участие в эксперименте на добровольной основе. Как рассказал РИА Новости генеральный директор группы "Каллисто", разработчика и интегратора решений для маркировки продукции, Павел Булгаков, многие компании-производители в сегменте БАД внедрили маркировку в срок и сейчас пользуются преимуществами, которые дает маркировка. "Они прослеживают реализацию своей продукции и используют эту информацию для корректировки маркетинга и выстраивания более эффективных процессов продаж. Уверен, что эти компании успешно пройдут все проверки оператора маркировки", - добавил Булгаков. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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