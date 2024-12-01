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Обвал рубля не состоялся, зима вселяет надежду

Обвал рубля не состоялся, зима вселяет надежду - 01.12.2024, ПРАЙМ

Обвал рубля не состоялся, зима вселяет надежду

За прошедшие полгода мы фиксируем две волны ослабления рубля. Первая волна стала заметной вследствие введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ в начале лета... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T12:02+0300

2024-12-01T12:02+0300

2024-12-01T12:03+0300

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. За прошедшие полгода мы фиксируем две волны ослабления рубля. Первая волна стала заметной вследствие введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ в начале лета. При этом у российских трейдеров остался только единственный способ торговли долларами и евро через внебиржевой валютный рынок. На исходе осени наблюдалась вторая волна укрепления мировых валют к рублю на фоне геоэкономической напряженности и санкционной риторики Вашингтона. В начале уходящей недели российская валюта ускорила падение, но обвала не случилось.Причина усиления осеннего спада — в новом витке геоэкономического давления со стороны недружественных стран. В этот раз санкции и ограничения затронули финансовые операции, которые проводят российские компании с иностранными контрагентами.Проведение валютных операций все дороже. Доллар США, евро и юань в конце ноября росли к рублю практически вертикально с ориентиром до максимальных позиций марта 2022 года.Обвал рубля не состоялся. Но для существенного укрепления позиций российской валюты необходимы более жёсткие меры в виде восстановления обязательной продажи экспортерами валютной выручки или более жестких ограничений на вывоз валюты за рубеж.Отчасти давление на рубль можно было бы нивелировать разработкой альтернативных механизмов международных расчетов. Например, активнее использовать криптовалюту во внешней экономической деятельности или договориться с контрагентами применять цифровые валюты. По информации ведущих мировых СМИ, этим сейчас занимаются эксперты БРИКС.Волатильность излюбленного трейдерами "Альфа-Форекс" инструмента евро/доллар на исходе деловой осени оставалась на заметно высоком уровне. В еврозоне ожидается рост инфляции в годовом выражении. Если рост цен по итогам последнего квартала 2024 года окажется значительным по сравнению с ожиданиями, то Европейский Центробанк может приостановить политику постепенного смягчения денежно-кредитной политики в декабре. В этом случае евро отыграет позиции.На международном рынке Forex потенциал укрепления доллара к другим мировым валютам остается очень заметным: американская валюта получила поддержку от из-за рисков замедления экономического роста в еврозоне и Китае.ПрогнозыВ валютной паре/евро по отношению к доллару пока силен медвежий тренд, заданный в ноябре. По итогам недели наиболее вероятна стабилизация в паре на уровне 1,04-1,06.Коридор по доллару, вероятно, сместится до 102-110 рублей за доллар. Если же влияние давящих на рубль факторов будет усилено (например, снизятся цены на нефть до $70 и ниже, рост инфляционного давления и снижение российского экспорта), то целью доллара до конца текущего года станет отметка 115 руб.Евро относительно рубля также растет, прогнозируемый максимум — 118 рублей за евро, с поддержкой на уровне 108-110 рублей за один евро.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, доллар