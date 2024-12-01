https://1prime.ru/20241201/sanktsii-853232164.html

WSJ: Китай извлекает уроки из санкционного опыта России

WSJ: Китай извлекает уроки из санкционного опыта России - 01.12.2024, ПРАЙМ

WSJ: Китай извлекает уроки из санкционного опыта России

Власти Китая изучают способы ослабления санкций со стороны западных стран на примере России. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники. | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T09:50+0300

2024-12-01T09:50+0300

2024-12-01T09:50+0300

россия

китай

запад

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Власти Китая изучают способы ослабления санкций со стороны западных стран на примере России. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.Отмечается, что Пекин опасается введения против него рестрикций на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Как рассказали собеседники издания, созданная Китаем межведомственная группа после начала российской спецоперации на Украине изучает потенциальные способы ослабления западных рестрикций.Газета пишет, что ради этого китайские политики периодически посещают Москву, где якобы встречаются с представителями ведомств, которые принимают меры по противодействию санкциям. В то же время, по словам собеседников WSJ, создание этой межведомственной группы не значит готовность Китая к "вторжению", а лишь готовность Пекина к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономических последствий для государства.В августе 2022 года, после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ситуация вокруг острова обострилась. В Пекине выступили с критикой в адрес Пелоси, посчитав ее поездку поддержкой Вашингтоном тайваньского сепаратизма. В ответ на это Китай провел масштабные военные учения.

https://1prime.ru/20241029/tayvan-852482873.html

китай

запад

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россия, китай, запад