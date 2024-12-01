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Бизнес Евросоюза устал от санкций против Минска, заявил премьер Белоруссии
Бизнес Евросоюза устал от санкций против Минска, заявил премьер Белоруссии - 01.12.2024, ПРАЙМ
Бизнес Евросоюза устал от санкций против Минска, заявил премьер Белоруссии
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные санкции не привели к изоляции Минска, при этом от европейского бизнеса поступают сигналы, что его... | 01.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные санкции не привели к изоляции Минска, при этом от европейского бизнеса поступают сигналы, что его представители крайне устали от санкционной политики своих властей в отношении республики. "На разных уровнях слышим сигналы со стороны деловых кругов, европейского бизнеса, что они тоже крайне устали от этой безумной политики своих властей, которая в первую очередь наносит урон интересам собственного бизнеса, своих собственных людей. Можно с полной уверенностью сказать, что все попытки изоляции Беларуси, выдавливания нас с мировых рынков провалились", - сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1". Глава белорусского правительства обратил внимание, что по сравнению с 2020 годом белорусский экспорт вырос в 5,5 раза – с 7 миллиардов долларов до свыше 40 миллиардов долларов. "Для нашей страны это очень неплохой показатель, который подтверждает, что со стратегией (экспорта – ред.) у нас все в порядке", - подчеркнул Головченко. Он особо отметил, что удалось решить такую непростую и важную задачу, как не просто полная переориентация выпавшего санкционного экспорта, но и наращивание объемов экспорта. "Доля стран так называемой дальней дуги в общей экспортной корзине выросла с 11 процентов в досанкционный период до 20 процентов сейчас. Я ожидаю, что в обозримой перспективе мы восстановим и полностью наш европейский рынок. Мы продолжаем работать на европейском рынке, осуществляем поставки по тем товарным позициям, которые не ограничивают сами европейцы", - сказал премьер. Вместе с тем Головченко заметил, что из-за западных санкций работать на мировом рынке непросто, но стоит цель эти задачи решать. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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ес, белоруссия
Экономика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ
Бизнес Евросоюза устал от санкций против Минска, заявил премьер Белоруссии
Премьер Головченко: европейский бизнес устал от санкций против Белоруссии
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные санкции не привели к изоляции Минска, при этом от европейского бизнеса поступают сигналы, что его представители крайне устали от санкционной политики своих властей в отношении республики.
"На разных уровнях слышим сигналы со стороны деловых кругов, европейского бизнеса, что они тоже крайне устали от этой безумной политики своих властей, которая в первую очередь наносит урон интересам собственного бизнеса, своих собственных людей. Можно с полной уверенностью сказать, что все попытки изоляции Беларуси, выдавливания нас с мировых рынков провалились", - сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Глава белорусского правительства обратил внимание, что по сравнению с 2020 годом белорусский экспорт вырос в 5,5 раза – с 7 миллиардов долларов до свыше 40 миллиардов долларов. "Для нашей страны это очень неплохой показатель, который подтверждает, что со стратегией (экспорта – ред.) у нас все в порядке", - подчеркнул Головченко.
Он особо отметил, что удалось решить такую непростую и важную задачу, как не просто полная переориентация выпавшего санкционного экспорта, но и наращивание объемов экспорта.
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
"Доля стран так называемой дальней дуги в общей экспортной корзине выросла с 11 процентов в досанкционный период до 20 процентов сейчас. Я ожидаю, что в обозримой перспективе мы восстановим и полностью наш европейский рынок. Мы продолжаем работать на европейском рынке, осуществляем поставки по тем товарным позициям, которые не ограничивают сами европейцы", - сказал премьер.
Вместе с тем Головченко заметил, что из-за западных санкций работать на мировом рынке непросто, но стоит цель эти задачи решать.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.