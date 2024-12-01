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В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года

В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года - 01.12.2024, ПРАЙМ

В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года

В отношении российского бывшего заместителя главы Минтранса Алексея Семенова возбудили уголовное дело за произошедшие в 2012 году события. Об этом агентству РИА | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T08:40+0300

2024-12-01T08:40+0300

2024-12-01T08:40+0300

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минтранс рф

суд

коррупция

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. В отношении российского бывшего заместителя главы Минтранса Алексея Семенова возбудили уголовное дело за произошедшие в 2012 году события. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.Отмечается, что Семенов подозревается в крупных финансовых махинациях. Так, в 2012 году подозреваемый задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. Семенов также обладал собственностью 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра.Более того, сообщается, что семья располагала четырьмя транспортными средствами: BMW 730i, Volkswagen Touareg, Renault Logan, а также Audi A8 и прицеп.Ранее Алексей Семенов занимал должность директора департамента программ развития при российском Министерстве транспорта.Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей. "Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства. В 2020 году он был освобожден от должности по собственной просьбе.

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россия, минтранс рф, суд, коррупция