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В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года - 01.12.2024, ПРАЙМ
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В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года
В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года - 01.12.2024, ПРАЙМ
В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года
В отношении российского бывшего заместителя главы Минтранса Алексея Семенова возбудили уголовное дело за произошедшие в 2012 году события. Об этом агентству РИА | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T08:40+0300
2024-12-01T08:40+0300
россия
минтранс рф
суд
коррупция
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. В отношении российского бывшего заместителя главы Минтранса Алексея Семенова возбудили уголовное дело за произошедшие в 2012 году события. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.Отмечается, что Семенов подозревается в крупных финансовых махинациях. Так, в 2012 году подозреваемый задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. Семенов также обладал собственностью 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра.Более того, сообщается, что семья располагала четырьмя транспортными средствами: BMW 730i, Volkswagen Touareg, Renault Logan, а также Audi A8 и прицеп.Ранее Алексей Семенов занимал должность директора департамента программ развития при российском Министерстве транспорта.Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей. "Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства. В 2020 году он был освобожден от должности по собственной просьбе.
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россия, минтранс рф, суд, коррупция
РОССИЯ, Минтранс РФ, суд, коррупция
08:40 01.12.2024
 
В России завели дело на экс-замминистра транспорта за события 2012 года

В России завели дело на экс-замминистра транспорта Семенова за события 2012 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. В отношении российского бывшего заместителя главы Минтранса Алексея Семенова возбудили уголовное дело за произошедшие в 2012 году события. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.
Отмечается, что Семенов подозревается в крупных финансовых махинациях. Так, в 2012 году подозреваемый задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. Семенов также обладал собственностью 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра.
Более того, сообщается, что семья располагала четырьмя транспортными средствами: BMW 730i, Volkswagen Touareg, Renault Logan, а также Audi A8 и прицеп.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
25 ноября, 11:34
Ранее Алексей Семенов занимал должность директора департамента программ развития при российском Министерстве транспорта.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей.
"Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства. В 2020 году он был освобожден от должности по собственной просьбе.
 
РОССИЯМинтранс РФсудкоррупция
 
 
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