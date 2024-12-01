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Сила мысли: как сети 5G отражаются на здоровье человека - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Сила мысли: как сети 5G отражаются на здоровье человека
Сила мысли: как сети 5G отражаются на здоровье человека - 01.12.2024, ПРАЙМ
Сила мысли: как сети 5G отражаются на здоровье человека
Результаты исследований и мнения специалистов о возможном негативном влиянии высокочастотного электромагнитного излучения, характерного для телекоммуникационных | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T03:03+0300
2024-12-01T03:03+0300
эксклюзив
5g
сети связи
здоровье
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Результаты исследований и мнения специалистов о возможном негативном влиянии высокочастотного электромагнитного излучения, характерного для телекоммуникационных стандартов 5G и 6G на здоровье человека пока неоднозначны - нужны дополнительные исследования, рассказал агентству “Прайм” доцент Кафедры электронных измерительных систем ИНТЭЛ МИФИ, член.-корр. РАЕН Михаил Алюшин.Опасения обусловлены частотными характеристиками базовых станций, поддерживающих эти стандарты. Так, стандарт 5G оперирует с диапазоном частот 600 МГц-42 ГГц. Стандарт 6G оперирует с еще более высокочастотной областью – терагерцовой, фактически граничащей с так называемой дальней инфракрасной областью электромагнитного спектра с частотами до 3 ТГц.Телекоммуникационные сети стандарта 5G с 2018-2019 годов уже широко используются в США, Китае, Южной Корее, Великобритании, Швейцарии, Испании, Германии и в ряде других стран. В России широкое внедрение технологии 5G по планам Минцифры должно начаться с 2026 года. Сейчас варианты сетей 5G в реализуются в некоторых регионах РФ.На сегодняшний день. имеется достаточно большое число публикаций об абсолютной безвредности частот стандартов 5G и 6G. Основаны такие заключения в том числе на том, что высокочастотные сигналы малой мощности плохо проникают в тело человека и задерживаются кожным покровом, слегка разогревая его.С другой стороны, есть много публикаций и о возможном вреде такого излучения, например, его воздействии на клеточные мембраны, генотоксичности и канцерогенности. Например, ученые из Томского государственного университета экспериментально доказали, что радиочастотное излучение стандарта 5G существенно влияет на ткани головного мозга лабораторных крыс, изменяя соотношение в них антиоксидантов и прооксидантов.Все эти противоречия приводит к возникновению протестов и даже к физическому уничтожению 5G станций сотовой связи в некоторых странах."Для решения проблемы требуются дополнительные совместные комплексные исследования специалистов различного профиля. Тех, кто изучает высокочастотное излучение, а также микробиологов, иммунологов, онкологов, эндокринологов", - подытожил эксперт.
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эксклюзив, 5g, сети связи, здоровье
Эксклюзив, 5G, сети связи, Здоровье
03:03 01.12.2024
 
Сила мысли: как сети 5G отражаются на здоровье человека

Доцент Алюшин: оценки влияния сетей 5G и 6G на здоровье человека неоднозначны

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИнтернет-трафик вырос в связи с удаленной работой
Интернет-трафик вырос в связи с удаленной работой - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Результаты исследований и мнения специалистов о возможном негативном влиянии высокочастотного электромагнитного излучения, характерного для телекоммуникационных стандартов 5G и 6G на здоровье человека пока неоднозначны - нужны дополнительные исследования, рассказал агентству “Прайм” доцент Кафедры электронных измерительных систем ИНТЭЛ МИФИ, член.-корр. РАЕН Михаил Алюшин.
Опасения обусловлены частотными характеристиками базовых станций, поддерживающих эти стандарты. Так, стандарт 5G оперирует с диапазоном частот 600 МГц-42 ГГц. Стандарт 6G оперирует с еще более высокочастотной областью – терагерцовой, фактически граничащей с так называемой дальней инфракрасной областью электромагнитного спектра с частотами до 3 ТГц.
Телекоммуникационные сети стандарта 5G с 2018-2019 годов уже широко используются в США, Китае, Южной Корее, Великобритании, Швейцарии, Испании, Германии и в ряде других стран. В России широкое внедрение технологии 5G по планам Минцифры должно начаться с 2026 года. Сейчас варианты сетей 5G в реализуются в некоторых регионах РФ.
На сегодняшний день. имеется достаточно большое число публикаций об абсолютной безвредности частот стандартов 5G и 6G. Основаны такие заключения в том числе на том, что высокочастотные сигналы малой мощности плохо проникают в тело человека и задерживаются кожным покровом, слегка разогревая его.
Вышка 5G - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2022
В России разработали стандарты для сетей 5G
30 июня 2022, 06:55
С другой стороны, есть много публикаций и о возможном вреде такого излучения, например, его воздействии на клеточные мембраны, генотоксичности и канцерогенности. Например, ученые из Томского государственного университета экспериментально доказали, что радиочастотное излучение стандарта 5G существенно влияет на ткани головного мозга лабораторных крыс, изменяя соотношение в них антиоксидантов и прооксидантов.
Все эти противоречия приводит к возникновению протестов и даже к физическому уничтожению 5G станций сотовой связи в некоторых странах.
"Для решения проблемы требуются дополнительные совместные комплексные исследования специалистов различного профиля. Тех, кто изучает высокочастотное излучение, а также микробиологов, иммунологов, онкологов, эндокринологов", - подытожил эксперт.
 
Эксклюзив5Gсети связиЗдоровье
 
 
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