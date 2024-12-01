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Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%

Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - 01.12.2024, ПРАЙМ

Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%

Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T06:16+0300

2024-12-01T06:16+0300

2024-12-01T06:16+0300

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году. В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего - почти на 29% - и составил 35,2 тысячи тонн. Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего. Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.

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бизнес, россия, турция