https://1prime.ru/20241201/turtsija-853231349.html
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - 01.12.2024, ПРАЙМ
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T06:16+0300
2024-12-01T06:16+0300
2024-12-01T06:16+0300
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году.
В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего - почти на 29% - и составил 35,2 тысячи тонн.
Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего.
Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.
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бизнес, россия, турция
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году.
В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего - почти на 29% - и составил 35,2 тысячи тонн.
Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего.
Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.