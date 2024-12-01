Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - 01.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241201/turtsija-853231349.html
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - 01.12.2024, ПРАЙМ
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T06:16+0300
2024-12-01T06:16+0300
экономика
бизнес
россия
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853231349.jpg?1733022971
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году. В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего - почти на 29% - и составил 35,2 тысячи тонн. Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего. Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, турция
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
06:16 01.12.2024
 
Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%

Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году.
В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего - почти на 29% - и составил 35,2 тысячи тонн.
Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего.
Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала