https://1prime.ru/20241201/ukraina-853231891.html

Пушков рассказал, кому Украина преподала полезный урок

Пушков рассказал, кому Украина преподала полезный урок - 01.12.2024, ПРАЙМ

Пушков рассказал, кому Украина преподала полезный урок

После государственного переворота на Украине в 2014 году грузинские власти понимают, к чему могут привести массовые беспорядки в стране. Такое мнение в своем... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T09:00+0300

2024-12-01T09:00+0300

2024-12-01T09:13+0300

россия

грузия

украина

алексей пушков

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. После государственного переворота на Украине в 2014 году грузинские власти понимают, к чему могут привести массовые беспорядки в стране. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.Он добавил, что теперь руководство Грузии изо всех сил старается не допустить подобного развития событий."Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий", — написал сенатор.Ранее грузинские власти приняли два критикуемых европейской общественностью закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. После этого в стране начались регулярные акции протеста, а ЕС потребовал отменить эти законы под угрозой приостановить процесс евроинтеграции Грузии.* Экстремистское движение, запрещенное в России

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россия, грузия, украина, алексей пушков