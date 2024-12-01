https://1prime.ru/20241201/ukraina-853232030.html

В Германии призвали Украину к убийственному решению

В Германии призвали Украину к убийственному решению - 01.12.2024, ПРАЙМ

В Германии призвали Украину к убийственному решению

Руководству Украины нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет и вернуть убежавших в Европу беженцев призывного возраста. Такое мнение высказал немецкий... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T09:15+0300

2024-12-01T09:15+0300

2024-12-01T09:15+0300

спецоперация на украине

украина

германия

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Руководству Украины нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет и вернуть убежавших в Европу беженцев призывного возраста. Такое мнение высказал немецкий генерал Роланд Картер в эфире YouTube-канала газеты Die Welt."В любом случае, можно сказать одно: несомненно — и это факт — Украине срочно, срочно нужны солдаты. И украинское правительство прекрасно знает, откуда можно взять людей. Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет", — заявил он в ответ на вопрос журналиста о том, насколько было бы оправдано понижение возраста мобилизуемых.Картер также обратил внимание на то, что в большинстве стран Североатлантического альянса возраст вступления на службу давно начинается с 18 лет, а "кое-где — и с 16". В то же время, по его словам, НАТО категорически нельзя отправлять на Украину свои войска. Вместо этого генерал призвал Киев вернуть украинских беженцев из Европы на родину.Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена призвала Киев понизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения армии.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20241130/ukraina-853225894.html

украина

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украина, германия