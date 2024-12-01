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На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога
На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога - 01.12.2024, ПРАЙМ
На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога
План назначенного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога является несостоятельным. Такое мнение высказал в... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T10:39+0300
2024-12-01T10:39+0300
2024-12-01T10:39+0300
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. План назначенного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога является несостоятельным. Такое мнение высказал в социальной сети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — следует из поста эксперта.Малинен также заявил, что Североатлантическому альянсу нужно полностью отказаться от политики открытых дверей, а также признать новые российские территории.Ранее Келлог в статье для аналитического центра America First Policy Institute высказался в пользу прекращения огня на Украине и заморозки линий фронта. По его словам, в обмен на это необходимо частично снять антироссийские санкции, полное же снятие возможно при условии заключения мирного договора, "устраивающего Киев".
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россия, украина, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога
Профессор Малинен обратился к Трампу из-за плана Келлога по Украине
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ.
План назначенного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога является несостоятельным. Такое мнение высказал в социальной сети Х
профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — следует из поста эксперта.
Малинен также заявил, что Североатлантическому альянсу нужно полностью отказаться от политики открытых дверей, а также признать новые российские территории.
Ранее Келлог в статье для аналитического центра America First Policy Institute высказался в пользу прекращения огня на Украине и заморозки линий фронта. По его словам, в обмен на это необходимо частично снять антироссийские санкции, полное же снятие возможно при условии заключения мирного договора, "устраивающего Киев".
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением