https://1prime.ru/20241201/ukraina-853232804.html

На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога

На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога - 01.12.2024, ПРАЙМ

На Западе раскритиковали план спецпредставителя США по Украине Келлога

План назначенного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога является несостоятельным. Такое мнение высказал в... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T10:39+0300

2024-12-01T10:39+0300

2024-12-01T10:39+0300

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. План назначенного новоизбранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога является несостоятельным. Такое мнение высказал в социальной сети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — следует из поста эксперта.Малинен также заявил, что Североатлантическому альянсу нужно полностью отказаться от политики открытых дверей, а также признать новые российские территории.Ранее Келлог в статье для аналитического центра America First Policy Institute высказался в пользу прекращения огня на Украине и заморозки линий фронта. По его словам, в обмен на это необходимо частично снять антироссийские санкции, полное же снятие возможно при условии заключения мирного договора, "устраивающего Киев".

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россия, украина, сша, дональд трамп