https://1prime.ru/20241201/ukraina-853235811.html

В Финляндии оценили влияние удара "Орешником" на ход конфликта на Украине

В Финляндии оценили влияние удара "Орешником" на ход конфликта на Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ

В Финляндии оценили влияние удара "Орешником" на ход конфликта на Украине

Удар Россией новой ракетой средней дальности "Орешник" изменил правила ведения боевых действий. Такое предположение в социальной сети Х высказал профессор... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T11:43+0300

2024-12-01T11:43+0300

2024-12-01T11:43+0300

вооружения

россия

украина

запад

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Удар Россией новой ракетой средней дальности "Орешник" изменил правила ведения боевых действий. Такое предположение в социальной сети Х высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания "Тринити" 16 июля 1945 года. А именно российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года. Война теперь никогда не будет прежней", — сообщил он.Вечером 21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения рассказал об ударе по оборонному предприятию в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр - ред.) новейшей ракетой "Орешник" как ответе на удары по территории России натовскими ракетами.Как сообщал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, западные государства сами Россию к нанесению ударов ракетным комплексом "Орешник" не только по объектам на Украине, но и по Европе.

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-12-01T11:43+0300 true PT0M11S

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