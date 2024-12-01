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Киевский режим будет и далее настаивать на тотальной войне, заявил Медведев - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Киевский режим будет и далее настаивать на тотальной войне, заявил Медведев
Киевский режим будет и далее настаивать на тотальной войне, заявил Медведев - 01.12.2024, ПРАЙМ
Киевский режим будет и далее настаивать на тотальной войне, заявил Медведев
Украинское руководство будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, подчеркнул заместитель... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T14:44+0300
2024-12-01T14:57+0300
россия
украина
европа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, подчеркнул заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он добавил, что это является единственным способом для киевского режима сохранить свою власть."Надо же, британцы наконец признали: популярность зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана", - написал политик в своем Telegram-канале. Более того, он упомянул, что новые председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев. По его словам, их визит в Киев в первый рабочий день говорит о приоритетах продления украинского конфликта."Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!" - иронично резюмировал Медведев.
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россия, украина, европа, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев
14:44 01.12.2024 (обновлено: 14:57 01.12.2024)
 
Киевский режим будет и далее настаивать на тотальной войне, заявил Медведев

Медведев: Киев будет и далее настаивать на "тотальной войне" и тянуть с выборами

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, подчеркнул заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он добавил, что это является единственным способом для киевского режима сохранить свою власть.
"Надо же, британцы наконец признали: популярность зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана", - написал политик в своем Telegram-канале.
Более того, он упомянул, что новые председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев. По его словам, их визит в Киев в первый рабочий день говорит о приоритетах продления украинского конфликта.
"Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!" - иронично резюмировал Медведев.
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