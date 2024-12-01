https://1prime.ru/20241201/ukraina-853237695.html

В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения

В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения - 01.12.2024, ПРАЙМ

В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения

Украинское руководство получает западное оружие посредством своих черноморских портов. Такое заявление в беседе с агентством РИА Новости сделал глава крымского... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T16:19+0300

2024-12-01T16:19+0300

2024-12-01T16:19+0300

вооружения

россия

украина

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Украинское руководство получает западное оружие посредством своих черноморских портов. Такое заявление в беседе с агентством РИА Новости сделал глава крымского парламента Владимир Константинов."Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал российский политик изданию.Он также добавил, что установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве должно стать одним из условий разрешения украинского кризиса.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241201/svo-853237554.html

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