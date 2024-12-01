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В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения
В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения - 01.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения
Украинское руководство получает западное оружие посредством своих черноморских портов. Такое заявление в беседе с агентством РИА Новости сделал глава крымского... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T16:19+0300
2024-12-01T16:19+0300
2024-12-01T16:19+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Украинское руководство получает западное оружие посредством своих черноморских портов. Такое заявление в беседе с агентством РИА Новости сделал глава крымского парламента Владимир Константинов."Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал российский политик изданию.Он также добавил, что установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве должно стать одним из условий разрешения украинского кризиса.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ
В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок вооружения
Константинов: Киев использует свои черноморские порты для поставок оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Украинское руководство получает западное оружие посредством своих черноморских портов. Такое заявление в беседе с агентством РИА Новости сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал российский политик изданию.
Он также добавил, что установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве должно стать одним из условий разрешения украинского кризиса.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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