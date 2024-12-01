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Три фактора силы и финальный аккорд от ЦБ: что ждет рубль в декабре - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Три фактора силы и финальный аккорд от ЦБ: что ждет рубль в декабре
Три фактора силы и финальный аккорд от ЦБ: что ждет рубль в декабре - 01.12.2024, ПРАЙМ
Три фактора силы и финальный аккорд от ЦБ: что ждет рубль в декабре
Минувшая неделя стала периодом значительной волатильности для российского рубля на фоне геополитических и экономических вызовов. Ждать ли стабилизации или... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T02:02+0300
2024-12-01T02:02+0300
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Минувшая неделя стала периодом значительной волатильности для российского рубля на фоне геополитических и экономических вызовов. Ждать ли стабилизации или отката курса к прежним уровням, агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Несмотря на попытки регуляторов стабилизировать ситуацию, рубль продолжает испытывать серьезное давление. Ключевыми рисками остаются санкционные ограничения, геополитическая напряженность и структурные проблемы российской экономики. Участники рынка с настороженностью ожидают дальнейших действий Центрального банка, особенно в контексте возможного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании", - указал Антонов.По его словам, на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105,00–115,00 рублей. Существует вероятность тестирования курса в районе 111-113 рублей, что может стать критической зоной для принятия регулятором дополнительных стабилизационных мер. Евро будет торговаться в диапазоне 110,00–118,00 рублей. Ключевыми точками станут уровни 110 и 116 рублей, где может происходить коррекция курса. Юань сохранит торговый коридор в пределах 14,00–15,40 рублей."Центральный банк и правительство находятся в активном поиске инструментов стабилизации ситуации, однако их текущие меры носят преимущественно реактивный характер. Решающую роль в дальнейшей динамике рубля будут играть три ключевых фактора: геополитическая обстановка, санкционная политика западных стран и внутренняя экономическая политика России", - рассуждает аналитик.Он добавил, что принципиальным моментом станет декабрьское заседание ЦБ, где вероятно очередное повышение ключевой ставки, которое может варьироваться от 23 до 25% годовых. Такие меры, с одной стороны, направлены на сдерживание инфляции, а с другой – создадут дополнительную нагрузку на реальный сектор экономики.Российский рынок майнинга может обеспечить более 250 млрд рублей чистой криптовалютной ликвидности для ВЭД, оказав серьезную макроэкономическую поддержку стране, заключил аналитик.
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эксклюзив, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, курсы валют, владислав антонов, центральные банки, bitriver
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют, курсы валют, Владислав Антонов, центральные банки, BitRiver
02:02 01.12.2024
 
Три фактора силы и финальный аккорд от ЦБ: что ждет рубль в декабре

Аналитик Антонов: на рубль в декабре влияют санкции, геополитика и экономика РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Минувшая неделя стала периодом значительной волатильности для российского рубля на фоне геополитических и экономических вызовов. Ждать ли стабилизации или отката курса к прежним уровням, агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Несмотря на попытки регуляторов стабилизировать ситуацию, рубль продолжает испытывать серьезное давление. Ключевыми рисками остаются санкционные ограничения, геополитическая напряженность и структурные проблемы российской экономики. Участники рынка с настороженностью ожидают дальнейших действий Центрального банка, особенно в контексте возможного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании", - указал Антонов.
По его словам, на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105,00–115,00 рублей. Существует вероятность тестирования курса в районе 111-113 рублей, что может стать критической зоной для принятия регулятором дополнительных стабилизационных мер. Евро будет торговаться в диапазоне 110,00–118,00 рублей. Ключевыми точками станут уровни 110 и 116 рублей, где может происходить коррекция курса. Юань сохранит торговый коридор в пределах 14,00–15,40 рублей.
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"Центральный банк и правительство находятся в активном поиске инструментов стабилизации ситуации, однако их текущие меры носят преимущественно реактивный характер. Решающую роль в дальнейшей динамике рубля будут играть три ключевых фактора: геополитическая обстановка, санкционная политика западных стран и внутренняя экономическая политика России", - рассуждает аналитик.
Он добавил, что принципиальным моментом станет декабрьское заседание ЦБ, где вероятно очередное повышение ключевой ставки, которое может варьироваться от 23 до 25% годовых. Такие меры, с одной стороны, направлены на сдерживание инфляции, а с другой – создадут дополнительную нагрузку на реальный сектор экономики.
Российский рынок майнинга может обеспечить более 250 млрд рублей чистой криптовалютной ликвидности для ВЭД, оказав серьезную макроэкономическую поддержку стране, заключил аналитик.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюЭксклюзивКурс доллара к рублю ЦБ РФКурсы валюткурсы валютВладислав Антоновцентральные банкиBitRiver
 
 
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