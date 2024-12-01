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Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине
Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ
Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине
Соединенные Штаты не рассматривают возможность поставок ядерного оружия Киеву. Такое заявление в беседе с телеканалом CNN сделал советник президента США Джо... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T18:02+0300
2024-12-01T18:02+0300
вооружения
белый дом
ядерное оружие
украина
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не рассматривают возможность поставок ядерного оружия Киеву. Такое заявление в беседе с телеканалом CNN сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. "Это не рассматривается, нет", — заявил он, комментируя соответствующий вопрос. Как отметил советник по безопасности, в настоящий момент Соединенные Штаты сосредоточены на поставках Киеву обычных вооружений, которые дадут возможность Украине эффективно обороняться и вести боевые действия против Российской Федерации, а вопрос поставки ядерного оружия сегодня не стоит на повестке.Ранее в материале New York Times отмечалось, что поставка ядерного оружия Украине стала бы "значительным фактором сдерживания", но этот шаг чреват серьезными последствиями.
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белый дом, ядерное оружие, украина
Вооружения, Белый дом, ядерное оружие, УКРАИНА
18:02 01.12.2024
 
Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине

Белый дом: США не рассматривают возможность возвращения ядерного оружия Украине

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не рассматривают возможность поставок ядерного оружия Киеву. Такое заявление в беседе с телеканалом CNN сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Это не рассматривается, нет", — заявил он, комментируя соответствующий вопрос.
Как отметил советник по безопасности, в настоящий момент Соединенные Штаты сосредоточены на поставках Киеву обычных вооружений, которые дадут возможность Украине эффективно обороняться и вести боевые действия против Российской Федерации, а вопрос поставки ядерного оружия сегодня не стоит на повестке.
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Ранее в материале New York Times отмечалось, что поставка ядерного оружия Украине стала бы "значительным фактором сдерживания", но этот шаг чреват серьезными последствиями.
 
ВооруженияБелый домядерное оружиеУКРАИНА
 
 
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