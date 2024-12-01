https://1prime.ru/20241201/yao-853238614.html

Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине

Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ

Белый дом сделал заявление относительно поставок ядерного оружия Украине

Соединенные Штаты не рассматривают возможность поставок ядерного оружия Киеву. Такое заявление в беседе с телеканалом CNN сделал советник президента США Джо... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T18:02+0300

2024-12-01T18:02+0300

2024-12-01T18:02+0300

вооружения

белый дом

ядерное оружие

украина

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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не рассматривают возможность поставок ядерного оружия Киеву. Такое заявление в беседе с телеканалом CNN сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. "Это не рассматривается, нет", — заявил он, комментируя соответствующий вопрос. Как отметил советник по безопасности, в настоящий момент Соединенные Штаты сосредоточены на поставках Киеву обычных вооружений, которые дадут возможность Украине эффективно обороняться и вести боевые действия против Российской Федерации, а вопрос поставки ядерного оружия сегодня не стоит на повестке.Ранее в материале New York Times отмечалось, что поставка ядерного оружия Украине стала бы "значительным фактором сдерживания", но этот шаг чреват серьезными последствиями.

https://1prime.ru/20241128/putin-853170791.html

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белый дом, ядерное оружие, украина