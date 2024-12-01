https://1prime.ru/20241201/zima-853232398.html

Раскрыто, как избежать продувания окон и дверей зимой

Раскрыто, как избежать продувания окон и дверей зимой - 01.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как избежать продувания окон и дверей зимой

Чтобы избежать продувания окон зимой и создать дополнительную защиту от холода и влаги, для начала нужно обработать откосы специальным составом против плесени,... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T09:57+0300

2024-12-01T09:57+0300

2024-12-01T09:57+0300

россия

зима

окна

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Чтобы избежать продувания окон зимой и создать дополнительную защиту от холода и влаги, для начала нужно обработать откосы специальным составом против плесени, затем приклеить теплоизоляционный материал, закрепить армирующую сетку из стекловолокна и оштукатурить откос - такими советами поделилась с РИА Новости эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Ксения Чашина. "Если вам нужно утеплить окна, сначала стоит позаботиться о внутренней отделке откосов. Для этого можно обработать их специальным составом, который предотвратит появление плесени, затем приклеить теплоизоляционный материал, закрепить армирующую сетку из стекловолокна и оштукатурить откос. Так вы создадите дополнительную защиту от холода и влаги", - сказал она. Кроме того, для утепления внешней части окна надо снять отлив и очистить старую изоляцию с наружного откоса. Затем загерметизировать зазор между рамой и откосом пароизоляционной лентой. А для предотвращения проникновения влаги под отлив - заполнить его пространство свежей монтажной пеной. Что касательно изоляции дверных рам в холодное время года, то прежде всего рекомендуется снять дверь с петель и разобрать металлическое полотно. Затем установить деревянные рейки на внутренней стороне каркаса, зашить листом ДВП и в результате сделать укладку теплоизоляционного материала и герметизацию всех щелей с помощью утеплителя и монтажной пены. После этого можно установить металлическую облицовку и вернуть дверь на место, добавила Чашина. Она также дала рекомендации по материалам. Так, для окон подходят монтажная пена, герметики и теплоизоляционные материалы. Для дверей лучше использовать пенополиуретан, полистирол или минеральную вату. "Если вы уверены в своих силах, многие из этих работ можно выполнить самостоятельно, но в случае сомнений лучше обратиться к профессионалам", - заключила эксперт.

https://1prime.ru/20241130/ukrasheniya-853220945.html

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россия, зима, окна