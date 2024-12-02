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Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада - 02.12.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T03:37+0300
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ХАБАРОВСК, 2 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала "ХабАвиа".
"Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег", - говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.
Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов "Авроры", задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие "Хабаровские авиалинии"). Последний самолет был отправлен под утро понедельника.
По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения.
По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.
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Бизнес, Экономика, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровские авиалинии
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за расчистки ВПП от снега
ХАБАРОВСК, 2 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала "ХабАвиа".
"Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег", - говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.
Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов "Авроры", задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие "Хабаровские авиалинии"). Последний самолет был отправлен под утро понедельника.
По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения.
По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.