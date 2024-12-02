https://1prime.ru/20241202/aktsii-853261224.html
Российский рынок акций продемонстрировал рост
Российский рынок акций продемонстрировал рост - 02.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продемонстрировал рост
Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,34%, следует из данных Московской биржи. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T19:02+0300
2024-12-02T19:02+0300
2024-12-02T19:03+0300
экономика
российский рынок акций
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 2 дек -ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,34%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,34%, до 2586,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,09%, до 818,12 пункта, долларовый РТС вырос на 0,87%, до 760,32 пункта.
https://1prime.ru/20241202/birzha-853257194.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций продемонстрировал рост
Мосбиржа: российский рынок акций за понедельник повысился на 0,34%
МОСКВА, 2 дек -ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,34%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,34%, до 2586,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,09%, до 818,12 пункта, долларовый РТС вырос на 0,87%, до 760,32 пункта.
Российский рынок акций сохраняет умеренный плюс 1 декабря