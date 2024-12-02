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Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины, сообщил источник - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины, сообщил источник
Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины, сообщил источник - 02.12.2024, ПРАЙМ
Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины, сообщил источник
Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" * (запрещенная в РФ группировка, бывшая "Джебхат ан-Нусра)* смогли захватить Алеппо благодаря украинским советникам, оказавшим... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T15:33+0300
2024-12-02T18:39+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" * (запрещенная в РФ группировка, бывшая "Джебхат ан-Нусра)* смогли захватить Алеппо благодаря украинским советникам, оказавшим помощь в подготовке беспилотников, а также привлечению американских передовых технологий, в том числе спутниковой навигации и средств РЭБ, рассказал РИА Новости осведомленный источник, приближенный к сирийским спецслужбам."Боевики террористической группировки "ан-Нусра" * не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможным без советников с Украины, из "Исламской партии Туркестана" *(запрещена в РФ - ред.) и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов)", - сказал собеседник агентства.По данным источника, управление наступательными операциями осуществлялось с помощью высоких технологий, предоставленных американцами. "Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта, таким образом с большого расстояния происходило применение и навигация ударных БЛА и дронов-камикадзе", - пояснил он.Источник добавил, что сирийская армия в первые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы. "Средства связи армии массово глушились (в ходе наступления террористов)", - сказал собеседник агентства.Сирийский осведомленный источник сообщал РИА Новости в сентябре, что украинские военные инструкторы, прибывшие в провинцию Идлиб, обучали террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" производству и модернизации беспилотников.* Запрещенная в России террористическая организация.
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алеппо, рф, украина, сша
Алеппо, РФ, УКРАИНА, США
15:33 02.12.2024 (обновлено: 18:39 02.12.2024)
 
Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины, сообщил источник

Террористы захватили Алеппо, используя технологии США и помощь Украины

© РИА Новости . Михаил АлаеддинСирийский город Алеппо
Сирийский город Алеппо - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" * (запрещенная в РФ группировка, бывшая "Джебхат ан-Нусра)* смогли захватить Алеппо благодаря украинским советникам, оказавшим помощь в подготовке беспилотников, а также привлечению американских передовых технологий, в том числе спутниковой навигации и средств РЭБ, рассказал РИА Новости осведомленный источник, приближенный к сирийским спецслужбам.
"Боевики террористической группировки "ан-Нусра" * не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможным без советников с Украины, из "Исламской партии Туркестана" *(запрещена в РФ - ред.) и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов)", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, управление наступательными операциями осуществлялось с помощью высоких технологий, предоставленных американцами. "Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта, таким образом с большого расстояния происходило применение и навигация ударных БЛА и дронов-камикадзе", - пояснил он.
Источник добавил, что сирийская армия в первые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы. "Средства связи армии массово глушились (в ходе наступления террористов)", - сказал собеседник агентства.
Сирийский осведомленный источник сообщал РИА Новости в сентябре, что украинские военные инструкторы, прибывшие в провинцию Идлиб, обучали террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" производству и модернизации беспилотников.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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