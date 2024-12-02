https://1prime.ru/20241202/alkogol-853261994.html

Туроператоры высказались об идее запретить алкоголь на теплоходах

Туроператоры высказались об идее запретить алкоголь на теплоходах - 02.12.2024, ПРАЙМ

Туроператоры высказались об идее запретить алкоголь на теплоходах

Введение запрета на употребление спиртных напитков на водном транспорте негативно отразиться на развитии круизного туризма в России, такое мнение высказал РИА... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T20:01+0300

2024-12-02T20:01+0300

2024-12-02T20:01+0300

экономика

теплоход

алкоголь

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Введение запрета на употребление спиртных напитков на водном транспорте негативно отразиться на развитии круизного туризма в России, такое мнение высказал РИА Новости замглавы по клиентскому сервису "Водохода" Денис Виноградов. Ранее "Российская газета" сообщила, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить распитие алкоголя на самолетах, судах дальнего плавания и в поездах дальнего следования. "Инфраструктура теплохода спроектирована с учетом обеспечения мест общественного питания (баров и ресторанов), что всегда являлось неотъемлемой частью круизного туристического продукта в нашей стране и во всем мире. Гости могут воспринять запрет как снижение уровня сервиса, и как следствие предпочтут речному круизу другие виды отдыха, что в свою очередь снизит и без того небольшую долю рынка речных круизов в общем объеме внутреннего туризма. Считаем, что предложенный законопроект скажется негативно на развитии круизного туризма в стране", - сказал Виноградов. Он пояснил, что речной круиз является комплексным туристическим продуктом. Его нельзя приравнивать к пассажирским перевозкам на любых видах транспорта. В свою очередь, круизный теплоход - не столько транспортное средство, сколько комфортабельный "плавучий отель". Пассажиру предлагаются персональные каюты для размещения, трехразовое питание и обширная развлекательная программа на борту и на берегу. "ВодоходЪ" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков России, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы - поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу. В этом году компании исполнилось 20 лет.

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теплоход, алкоголь