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Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром

Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром - 02.12.2024, ПРАЙМ

Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром

Афганская авиакомпания Kam Air объявила о начале беспересадочных полетов между Афганистаном и Катаром, начиная с 17 декабря. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T07:33+0300

2024-12-02T07:33+0300

2024-12-02T07:33+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Афганская авиакомпания Kam Air объявила о начале беспересадочных полетов между Афганистаном и Катаром, начиная с 17 декабря. Как отмечается в заявлении авиакомпании, "Kam Air запускает новый еженедельный маршрут между Кабулом и Дохой, рейсы по которому будут выполняться каждый вторник". Ранее афганское министерство транспорта и гражданской авиации подписало соглашение с Катаром о начале прямого воздушного сообщения между двумя странами. Как отмечает афганская пресса, в последние месяцы сразу несколько зарубежных авиакомпаний начали летать в Афганистан, что свидетельствует о постепенном восстановлении авиасообщения в регионе. Среди них Iran Air Tours, которая также недавно объявила о начале полетов между Афганистаном и Ираном. "Возобновление полетов между Кабулом и Дохой знаменует собой позитивный шаг в восстановлении сектора авиаперевозок Афганистана", - сообщила пресс-служба Kam Air. По мере того, как все большее число международных авиакомпаний возвращаются на свои привычные маршруты, связь Афганистана с внешним миром, прерванная с приходом в 2021 году к власти талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продолжает улучшаться.

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