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Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром
Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром - 02.12.2024, ПРАЙМ
Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром
Афганская авиакомпания Kam Air объявила о начале беспересадочных полетов между Афганистаном и Катаром, начиная с 17 декабря. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T07:33+0300
2024-12-02T07:33+0300
бизнес
афганистан
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Афганская авиакомпания Kam Air объявила о начале беспересадочных полетов между Афганистаном и Катаром, начиная с 17 декабря. Как отмечается в заявлении авиакомпании, "Kam Air запускает новый еженедельный маршрут между Кабулом и Дохой, рейсы по которому будут выполняться каждый вторник". Ранее афганское министерство транспорта и гражданской авиации подписало соглашение с Катаром о начале прямого воздушного сообщения между двумя странами. Как отмечает афганская пресса, в последние месяцы сразу несколько зарубежных авиакомпаний начали летать в Афганистан, что свидетельствует о постепенном восстановлении авиасообщения в регионе. Среди них Iran Air Tours, которая также недавно объявила о начале полетов между Афганистаном и Ираном. "Возобновление полетов между Кабулом и Дохой знаменует собой позитивный шаг в восстановлении сектора авиаперевозок Афганистана", - сообщила пресс-служба Kam Air. По мере того, как все большее число международных авиакомпаний возвращаются на свои привычные маршруты, связь Афганистана с внешним миром, прерванная с приходом в 2021 году к власти талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продолжает улучшаться.
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бизнес, афганистан, катар, москва, оон
Бизнес, АФГАНИСТАН, КАТАР, МОСКВА, ООН
07:33 02.12.2024
 
Афганская авиакомпания начала беспересадочные рейсы между Кабулом и Катаром

Авиакомпания Kam Air объявила о начале беспересадочных полетов между Кабулом и Катаром

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Афганская авиакомпания Kam Air объявила о начале беспересадочных полетов между Афганистаном и Катаром, начиная с 17 декабря.
Как отмечается в заявлении авиакомпании, "Kam Air запускает новый еженедельный маршрут между Кабулом и Дохой, рейсы по которому будут выполняться каждый вторник".
Ранее афганское министерство транспорта и гражданской авиации подписало соглашение с Катаром о начале прямого воздушного сообщения между двумя странами.
Как отмечает афганская пресса, в последние месяцы сразу несколько зарубежных авиакомпаний начали летать в Афганистан, что свидетельствует о постепенном восстановлении авиасообщения в регионе. Среди них Iran Air Tours, которая также недавно объявила о начале полетов между Афганистаном и Ираном.
"Возобновление полетов между Кабулом и Дохой знаменует собой позитивный шаг в восстановлении сектора авиаперевозок Афганистана", - сообщила пресс-служба Kam Air.
По мере того, как все большее число международных авиакомпаний возвращаются на свои привычные маршруты, связь Афганистана с внешним миром, прерванная с приходом в 2021 году к власти талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продолжает улучшаться.
 
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