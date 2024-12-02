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В России стремительно дешевеют китайские подержанные автомобили
В России стремительно дешевеют китайские подержанные автомобили - 02.12.2024, ПРАЙМ
В России стремительно дешевеют китайские подержанные автомобили
В течение года китайские подержанные автомобили подешевели на 46%, невзирая на растущий спрос на авто этой категории, сообщают аналитики "Авито Авто". | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T21:58+0300
2024-12-02T21:58+0300
2024-12-02T21:58+0300
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. В течение года китайские подержанные автомобили подешевели на 46%, невзирая на растущий спрос на авто этой категории, сообщают аналитики "Авито Авто".Отмечается, что в период с октября 2023 года по октябрь 2024-го спрос на машины китайского производства с пробегом повысился на 60,5%. В частности, в ходу на российском рынке такие бренды, как Geely, Chery, Haval, Great Wall и LIFAN.По дынным экспертов, средняя цена на б/у автомобиль из Китая в настоящий момент составляет 1 млн рублей, тогда как средняя стартовая цена бюджетного китайского авто - порядка 1,7 млн. В частности, за такие деньги можно приобрести новый Geely Emgrand.Как сообщалось ранее, в среднем автомобиль с пробегом в России подешевел в октябре на 5,7% - до 2,5 млн рублей. Предложение на вторичном авторынке в сравнении с 2023 годом увеличилось на 41%, а спрос вырос на 8,4%, сообщили аналитики.
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подержанные автомобили, китай, цены
подержанные автомобили, КИТАЙ, цены
В России стремительно дешевеют китайские подержанные автомобили
"Авито Авто": подержанные китайские авто в России подешевели за год почти на 50%
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ.
В течение года китайские подержанные автомобили подешевели на 46%, невзирая на растущий спрос на авто этой категории, сообщают аналитики "Авито Авто"
.
Отмечается, что в период с октября 2023 года по октябрь 2024-го спрос на машины китайского производства с пробегом повысился на 60,5%. В частности, в ходу на российском рынке такие бренды, как Geely, Chery, Haval, Great Wall и LIFAN.
По дынным экспертов, средняя цена на б/у автомобиль из Китая в настоящий момент составляет 1 млн рублей, тогда как средняя стартовая цена бюджетного китайского авто - порядка 1,7 млн. В частности, за такие деньги можно приобрести новый Geely Emgrand.
Как сообщалось ранее, в среднем автомобиль с пробегом в России подешевел в октябре на 5,7% - до 2,5 млн рублей. Предложение на вторичном авторынке в сравнении с 2023 годом увеличилось на 41%, а спрос вырос на 8,4%, сообщили аналитики.
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