https://1prime.ru/20241202/bankomat-853250188.html
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты - 02.12.2024, ПРАЙМ
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты
Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:43+0300
2024-12-02T11:43+0300
2024-12-02T11:45+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/85/827268568_0:180:2992:1863_1920x0_80_0_0_35dfe9e0ec467901753c9438daf8ce35.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого малогабаритного оборудования, как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, сообщил Минфин РФ. "Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Это касается в том числе размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты", - говорится в сообщении. Росимущество будет утверждать перечень документов, необходимых для согласования договора аренды. Также ведомство сократит сроки рассмотрения соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения саморегулируемой организации оценщиков – до пяти календарных дней. Как отмечается в материалах Минфина, постановление предусматривает самостоятельное согласование федеральным органом – учредителем договоров аренды, заключаемых учреждениями в отношении малых площадей (до 2,5 квадратных метров) для размещения малогабаритного оборудования. Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду, пояснили в Минфине.
https://1prime.ru/20241124/bankomaty-853043857.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/85/827268568_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_64d568e95b306bc32d21f63e6466c778.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты
Минфин: сдача в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты упрощена в РФ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого малогабаритного оборудования, как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, сообщил Минфин РФ.
"Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Это касается в том числе размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты", - говорится в сообщении.
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка
Росимущество будет утверждать перечень документов, необходимых для согласования договора аренды. Также ведомство сократит сроки рассмотрения соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения саморегулируемой организации оценщиков – до пяти календарных дней.
Как отмечается в материалах Минфина, постановление предусматривает самостоятельное согласование федеральным органом – учредителем договоров аренды, заключаемых учреждениями в отношении малых площадей (до 2,5 квадратных метров) для размещения малогабаритного оборудования.
Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду, пояснили в Минфине.