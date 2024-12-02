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В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты - 02.12.2024, ПРАЙМ
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В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты - 02.12.2024, ПРАЙМ
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты
Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:43+0300
2024-12-02T11:45+0300
россия
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого малогабаритного оборудования, как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, сообщил Минфин РФ. "Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Это касается в том числе размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты", - говорится в сообщении. Росимущество будет утверждать перечень документов, необходимых для согласования договора аренды. Также ведомство сократит сроки рассмотрения соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения саморегулируемой организации оценщиков – до пяти календарных дней. Как отмечается в материалах Минфина, постановление предусматривает самостоятельное согласование федеральным органом – учредителем договоров аренды, заключаемых учреждениями в отношении малых площадей (до 2,5 квадратных метров) для размещения малогабаритного оборудования. Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду, пояснили в Минфине.
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россия
РОССИЯ
11:43 02.12.2024 (обновлено: 11:45 02.12.2024)
 
В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты

Минфин: сдача в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты упрощена в РФ

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБанкоматы в одном из торговых центров
Банкоматы в одном из торговых центров - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого малогабаритного оборудования, как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, сообщил Минфин РФ.
"Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Это касается в том числе размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты", - говорится в сообщении.
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Росимущество будет утверждать перечень документов, необходимых для согласования договора аренды. Также ведомство сократит сроки рассмотрения соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения саморегулируемой организации оценщиков – до пяти календарных дней.
Как отмечается в материалах Минфина, постановление предусматривает самостоятельное согласование федеральным органом – учредителем договоров аренды, заключаемых учреждениями в отношении малых площадей (до 2,5 квадратных метров) для размещения малогабаритного оборудования.
Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду, пояснили в Минфине.
 
РОССИЯ
 
 
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