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В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты

В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты - 02.12.2024, ПРАЙМ

В РФ упростили сдачу в аренду площадей под банкоматы и торговые аппараты

Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T11:43+0300

2024-12-02T11:43+0300

2024-12-02T11:45+0300

россия

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенную передачу в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого малогабаритного оборудования, как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, сообщил Минфин РФ. "Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Это касается в том числе размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты", - говорится в сообщении. Росимущество будет утверждать перечень документов, необходимых для согласования договора аренды. Также ведомство сократит сроки рассмотрения соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения саморегулируемой организации оценщиков – до пяти календарных дней. Как отмечается в материалах Минфина, постановление предусматривает самостоятельное согласование федеральным органом – учредителем договоров аренды, заключаемых учреждениями в отношении малых площадей (до 2,5 квадратных метров) для размещения малогабаритного оборудования. Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду, пояснили в Минфине.

https://1prime.ru/20241124/bankomaty-853043857.html

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