Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241202/benzin-853254040.html
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина - 02.12.2024, ПРАЙМ
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц со 2 ноября по 2 декабря снизилась на 0,92%, в то время... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:13+0300
2024-12-02T14:13+0300
энергетика
россия
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц со 2 ноября по 2 декабря снизилась на 0,92%, в то время как цена на Аи-95 выросла на 1,26%, следует из материалов торгов.Только за понедельник марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,75% - до 58 700 рублей за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 0,76% - до 62 203 рублей за тонну.Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,53% - до 60 429 рублей за тонну. При этом межсезонное дизтопливо подешевело на 0,18%, до 57 732 рублей за тонну, зимнее - на 1,02%, до 72 787 рублей.Тонна мазута в понедельник подешевела на 0,57%, до 28 513 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,18%, до 28 086 рублей.Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
https://1prime.ru/20241130/eksport-853222221.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3e57cbb04c899e18f823e36ef84792.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
14:13 02.12.2024
 
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина

Биржевая цена бензина Аи-92 в России за месяц снизилась на 0,9%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц со 2 ноября по 2 декабря снизилась на 0,92%, в то время как цена на Аи-95 выросла на 1,26%, следует из материалов торгов.
Только за понедельник марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,75% - до 58 700 рублей за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 0,76% - до 62 203 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,53% - до 60 429 рублей за тонну. При этом межсезонное дизтопливо подешевело на 0,18%, до 57 732 рублей за тонну, зимнее - на 1,02%, до 72 787 рублей.
Тонна мазута в понедельник подешевела на 0,57%, до 28 513 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,18%, до 28 086 рублей.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива
30 ноября, 10:06
 
ЭнергетикаРОССИЯБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала