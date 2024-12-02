https://1prime.ru/20241202/benzin-853254040.html
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина - 02.12.2024, ПРАЙМ
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц со 2 ноября по 2 декабря снизилась на 0,92%, в то время... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:13+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц со 2 ноября по 2 декабря снизилась на 0,92%, в то время как цена на Аи-95 выросла на 1,26%, следует из материалов торгов.Только за понедельник марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,75% - до 58 700 рублей за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 0,76% - до 62 203 рублей за тонну.Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,53% - до 60 429 рублей за тонну. При этом межсезонное дизтопливо подешевело на 0,18%, до 57 732 рублей за тонну, зимнее - на 1,02%, до 72 787 рублей.Тонна мазута в понедельник подешевела на 0,57%, до 28 513 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,18%, до 28 086 рублей.Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
В России снизилась биржевая цена на одну марку бензина
Биржевая цена бензина Аи-92 в России за месяц снизилась на 0,9%
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц со 2 ноября по 2 декабря снизилась на 0,92%, в то время как цена на Аи-95 выросла на 1,26%, следует из материалов торгов.
Только за понедельник марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,75% - до 58 700 рублей за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 0,76% - до 62 203 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,53% - до 60 429 рублей за тонну. При этом межсезонное дизтопливо подешевело на 0,18%, до 57 732 рублей за тонну, зимнее - на 1,02%, до 72 787 рублей.
Тонна мазута в понедельник подешевела на 0,57%, до 28 513 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,18%, до 28 086 рублей.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива