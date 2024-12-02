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Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы

Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы - 02.12.2024, ПРАЙМ

Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы

Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил на встрече в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T18:39+0300

2024-12-02T18:39+0300

2024-12-02T18:48+0300

экономика

владимир путин

ии

безработица

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил на встрече в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин.новый сервис синхронного перевода на базе сервиса ИИ.Комментируя предложение о внедрении ИИ в работе в качестве переводчика-синхрониста, Путин отметил, что при внедрении сервисов с искусственным интеллектом "люди не остаются без работы, просто меняется профиль их деятельности". "Конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, - сказал президент, - но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы".

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владимир путин, ии, безработица