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Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы
Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы
Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил на встрече в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T18:39+0300
2024-12-02T18:48+0300
экономика
владимир путин
ии
безработица
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил на встрече в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин.новый сервис синхронного перевода на базе сервиса ИИ.Комментируя предложение о внедрении ИИ в работе в качестве переводчика-синхрониста, Путин отметил, что при внедрении сервисов с искусственным интеллектом "люди не остаются без работы, просто меняется профиль их деятельности". "Конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, - сказал президент, - но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы".
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владимир путин, ии, безработица
Экономика, Владимир Путин, ИИ, безработица
18:39 02.12.2024 (обновлено: 18:48 02.12.2024)
 
Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы

Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил на встрече в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин.
новый сервис синхронного перевода на базе сервиса ИИ.
Комментируя предложение о внедрении ИИ в работе в качестве переводчика-синхрониста, Путин отметил, что при внедрении сервисов с искусственным интеллектом "люди не остаются без работы, просто меняется профиль их деятельности".
МТС-Банк - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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"Конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, - сказал президент, - но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы".
 
ЭкономикаВладимир ПутинИИбезработица
 
 
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