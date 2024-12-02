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Российский рынок акций сохраняет умеренный плюс 1 декабря

Российский рынок акций сохраняет умеренный плюс 1 декабря - 02.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций сохраняет умеренный плюс 1 декабря

Российский рынок акций продолжает умеренный рост на первых торгах зимы, на которых он преодолел отметку в 2 600 пунктов по основному индексу, но затем несколько | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:03+0300

2024-12-02T16:03+0300

2024-12-02T16:03+0300

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российский рынок акций

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает умеренный рост на первых торгах зимы, на которых он преодолел отметку в 2 600 пунктов по основному индексу, но затем несколько откатился, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 15.42 мск растёт на 0,42% до 2 588,93 пункта. А на пике повышения он преодолевал отметку в 2600 пунктов, что случилось впервые с 22 ноября."Российский рынок акций в понедельник открылся вверх и некоторое время повышался, обновляя недельные вершины. Затем наши фондовые индикаторы стали умеренно проседать, оставаясь в плюсе. В середине торгов они сумели вернуться к восходящей динамике", - рассказывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций"Внешний фон достаточно благоприятен: нефтяные цены после негативного старта планомерно восстанавливаются, в то же время рубль вслед за непродолжительным ослаблением стал возвращать утраченные позиции, но пока остается в умеренном минусе, добавил эксперт.Так, январский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,09%, до 72,62 доллара за баррель.В лидерах роста стоимости - акции "Абрау Дюрсо" (+5,17%), "Вуш холдинга" (+4,63%), "Эн+ груп" (+4,07%), банка "Санкт-Петербург" (+4,07%), ОВК (+3,97%).В лидерах снижения котировок - акции "Аэрофлота" (-3,28%), префы "Башнефти" (-2,38%), расписки Ozon (-2,37%), акции "Распадской" (-1,26%), МТС (-1,18%), ЛСР (-1,04%).ПРОГНОЗЫ"Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного подъема, причина которого в урегулировании ситуации с резкой девальвацией рубля после введения санкций против Газпромбанка неделей ранее, что снижает инфляционные ожидания населения. Тем не менее рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки до 23% на заседании ЦБ 20 декабря", - отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам"."Индекс Мосбиржи в течение сессии поднялся до 2600 пунктов, после чего отступил чуть ниже, в целом обладая потенциалом развития повышения.... В РФ продолжаются осторожные коррекционные покупки, которые проходят лишь по отдельным эмитентам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал"."Если новостной фон не ухудшится, как и ключевые рыночные факторы, скорее всего индекс Мосбиржи попытается вернуться к восходящей динамике с ближайшей целью в районе двухнедельного максимума 2630 пунктов", - заключает Бабин.

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россия, российский рынок акций, биржа