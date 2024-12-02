https://1prime.ru/20241202/briks-853253671.html

Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией

Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией - 02.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией

Финансовые эксперты считают, что угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин для стран БРИКС в случае дедолларизации могут вызвать обратный... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T13:59+0300

2024-12-02T13:59+0300

2024-12-02T13:59+0300

экономика

брикс

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_c14454af0027ced1e68a5081548c2495.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Финансовые эксперты считают, что угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин для стран БРИКС в случае дедолларизации могут вызвать обратный эффект, сообщает Bloomberg."Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - заметили в агентстве.Также отмечается, что угрозы президента не являются реалистичными. Трамп хочет сохранить доллар в качестве резервной валюты и не будет активно его девальвировать. Финансовые эксперты также отмечают, что тарифы будут постоянно использоваться в качестве угрозы во время пребывания Трампа у власти.В издании также указали, что доминирование доллара связано с его ликвидностью, свободным плаванием и его статусом крупнейшей кредитной валюты.

https://1prime.ru/20241202/sanktsii-853252918.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, дональд трамп, сша