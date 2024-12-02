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Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией
Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией - 02.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией
Финансовые эксперты считают, что угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин для стран БРИКС в случае дедолларизации могут вызвать обратный... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T13:59+0300
2024-12-02T13:59+0300
2024-12-02T13:59+0300
экономика
брикс
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Финансовые эксперты считают, что угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин для стран БРИКС в случае дедолларизации могут вызвать обратный эффект, сообщает Bloomberg."Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - заметили в агентстве.Также отмечается, что угрозы президента не являются реалистичными. Трамп хочет сохранить доллар в качестве резервной валюты и не будет активно его девальвировать. Финансовые эксперты также отмечают, что тарифы будут постоянно использоваться в качестве угрозы во время пребывания Трампа у власти.В издании также указали, что доминирование доллара связано с его ликвидностью, свободным плаванием и его статусом крупнейшей кредитной валюты.
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брикс, дональд трамп, сша
Экономика, БРИКС, Дональд Трамп, США
Эксперты назвали угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией
Bloomberg: эксперты считают угрозы Трампа БРИКС ненужной провокацией
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Финансовые эксперты считают, что угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин для стран БРИКС в случае дедолларизации могут вызвать обратный эффект, сообщает
Bloomberg.
"Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - заметили в агентстве.
Также отмечается, что угрозы президента не являются реалистичными. Трамп хочет сохранить доллар в качестве резервной валюты и не будет активно его девальвировать. Финансовые эксперты также отмечают, что тарифы будут постоянно использоваться в качестве угрозы во время пребывания Трампа у власти.
В издании также указали, что доминирование доллара связано с его ликвидностью, свободным плаванием и его статусом крупнейшей кредитной валюты.
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