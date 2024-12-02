https://1prime.ru/20241202/briks-853254464.html

БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР

БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР - 02.12.2024, ПРАЙМ

БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР

БРИКС не обсуждает введение единой валюты взамен доллара, так как страны-члены объединения сосредоточены на использовании своих собственных валют в торговле. Об | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T14:39+0300

2024-12-02T14:39+0300

2024-12-02T14:39+0300

экономика

юар

брикс

единая валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. БРИКС не обсуждает введение единой валюты взамен доллара, так как страны-члены объединения сосредоточены на использовании своих собственных валют в торговле. Об этом заявил представитель МИД ЮАР Криспин Фири."Недавние искажения информации привели к неверному повествованию о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. ...БРИКС не обсуждает создание единой валюты объединения", - написал Фири в своем аккаунте в социальной сети Х.Он также сообщил, что лидеры БРИКС выразили поддержку необходимости реформирования международной финансовой системы. Южная Африка рассматривает более широкое использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях, чтобы смягчить последствия колебаний курсов валют, но не стремится к полной дедолларизации.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

https://1prime.ru/20241202/briks-853253671.html

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юар, брикс, единая валюта