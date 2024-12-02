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БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241202/briks-853254464.html
БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР
БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР - 02.12.2024, ПРАЙМ
БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР
БРИКС не обсуждает введение единой валюты взамен доллара, так как страны-члены объединения сосредоточены на использовании своих собственных валют в торговле. Об | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:39+0300
2024-12-02T14:39+0300
экономика
юар
брикс
единая валюта
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. БРИКС не обсуждает введение единой валюты взамен доллара, так как страны-члены объединения сосредоточены на использовании своих собственных валют в торговле. Об этом заявил представитель МИД ЮАР Криспин Фири."Недавние искажения информации привели к неверному повествованию о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. ...БРИКС не обсуждает создание единой валюты объединения", - написал Фири в своем аккаунте в социальной сети Х.Он также сообщил, что лидеры БРИКС выразили поддержку необходимости реформирования международной финансовой системы. Южная Африка рассматривает более широкое использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях, чтобы смягчить последствия колебаний курсов валют, но не стремится к полной дедолларизации.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
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юар, брикс, единая валюта
Экономика, ЮАР, БРИКС, единая валюта
14:39 02.12.2024
 
БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР

МИД ЮАР: БРИКС не обсуждает введение единой валюты

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. БРИКС не обсуждает введение единой валюты взамен доллара, так как страны-члены объединения сосредоточены на использовании своих собственных валют в торговле. Об этом заявил представитель МИД ЮАР Криспин Фири.
"Недавние искажения информации привели к неверному повествованию о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. ...БРИКС не обсуждает создание единой валюты объединения", - написал Фири в своем аккаунте в социальной сети Х.
Он также сообщил, что лидеры БРИКС выразили поддержку необходимости реформирования международной финансовой системы. Южная Африка рассматривает более широкое использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях, чтобы смягчить последствия колебаний курсов валют, но не стремится к полной дедолларизации.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
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ЭкономикаЮАРБРИКСединая валюта
 
 
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