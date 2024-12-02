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В ГД рассказали об информационной инфраструктуре для создания "брикс-койна" - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД рассказали об информационной инфраструктуре для создания "брикс-койна"
В ГД рассказали об информационной инфраструктуре для создания "брикс-койна" - 02.12.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали об информационной инфраструктуре для создания "брикс-койна"
Бизнес-сообщество стран, входящих в БРИКС, могло бы начать конкуренцию на криптовалютном рынке, информационная инфраструктура для создания "условного... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T13:12+0300
2024-12-02T13:12+0300
экономика
россия
брикс
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Бизнес-сообщество стран, входящих в БРИКС, могло бы начать конкуренцию на криптовалютном рынке, информационная инфраструктура для создания "условного брикс-койна" уже существует, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Трамп ранее пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. "Никто не мешает бизнес-сообществу стран, входящих в БРИКС, начать конкуренцию на криптовалютном рынке. Информационная инфраструктура для создания условного брикс-койна уже существует, и он мог бы стать более изящным способом сменить существующую финансовую парадигму", - написал Горелкин в Telegram-канале. Депутат отметил, что эмоции Трампа можно понять, так как для американцев дедолларизация мировой экономики – это "сущий кошмар, крах системы, которую они выстраивали десятилетиями". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%.
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россия, брикс
Экономика, РОССИЯ, БРИКС
13:12 02.12.2024
 
В ГД рассказали об информационной инфраструктуре для создания "брикс-койна"

Горелкин: информационная инфраструктура для создания "брикс-койна" уже имеется

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Бизнес-сообщество стран, входящих в БРИКС, могло бы начать конкуренцию на криптовалютном рынке, информационная инфраструктура для создания "условного брикс-койна" уже существует, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
Трамп ранее пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
"Никто не мешает бизнес-сообществу стран, входящих в БРИКС, начать конкуренцию на криптовалютном рынке. Информационная инфраструктура для создания условного брикс-койна уже существует, и он мог бы стать более изящным способом сменить существующую финансовую парадигму", - написал Горелкин в Telegram-канале.
Депутат отметил, что эмоции Трампа можно понять, так как для американцев дедолларизация мировой экономики – это "сущий кошмар, крах системы, которую они выстраивали десятилетиями".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%.
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