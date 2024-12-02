https://1prime.ru/20241202/danone--853255249.html

Бывший Danone отдал государству два бомбоубежища в Самаре

Бывший Danone отдал государству два бомбоубежища в Самаре - 02.12.2024, ПРАЙМ

Бывший Danone отдал государству два бомбоубежища в Самаре

Фирма "Эйч энд Эн" (ранее - АО "Данон Россия", бывшее российское подразделение крупного французского производителя молочной продукции Danone) согласилась... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:06+0300

2024-12-02T15:06+0300

2024-12-02T15:06+0300

россия

danone

бомбоубежище

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САМАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Фирма "Эйч энд Эн" (ранее - АО "Данон Россия", бывшее российское подразделение крупного французского производителя молочной продукции Danone) согласилась передать государству два защитных сооружения гражданской обороны в Самаре, после чего прокуратура отозвала два своих иска, указано в картотеке Арбитражного суда Самарской области.Оба иска первого заместителя прокурора Самарской области к филиалу компании - молочному комбинату "Самаралакто" - были приняты к производству в июле. В заявлениях истец просил истребовать из чужого незаконного владения АО "Эйч энд Эн" в госсобственность два защитных сооружения гражданской обороны в Советском районе Самары по адресу: Заводское шоссе, дом 99. Заседания неоднократно откладывались."От заместителя прокурора Самарской области поступило заявление об отказе от исковых требований в полном объеме, поскольку ответчиком добровольно было исполнено требования прокуратуры... (Суд, - ред.) определил: принять отказ заместителя прокурора Самарской области от исковых требований, производство по делу прекратить", - говорится в решении по одному из исков.Аналогичное решение принято и по второму делу.Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth & Nutrition (H&N).

https://1prime.ru/20240925/sud-851776822.html

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россия, danone, бомбоубежище