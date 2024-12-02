https://1prime.ru/20241202/dolgi-853246775.html

В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда

В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда - 02.12.2024, ПРАЙМ

В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда

Центробанк, Министерство юстиций и Федеральная нотариальная палата (ФНП) планирую внести изменения в законодательство, тем самым ограничив возможности... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:51+0300

2024-12-02T09:51+0300

2024-12-02T09:53+0300

россия

банк россии

минюст рф

долги

https://cdnn.1prime.ru/img/83366/22/833662205_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_b2d82ccf1639c435e01e577a8e6c2e07.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Центробанк, Министерство юстиций и Федеральная нотариальная палата (ФНП) планирую внести изменения в законодательство, тем самым ограничив возможности российских банков и коллекторов взыскивать долги россиян в обход суда. Об этом говорится в материале издания РБК.Ранее в августе текущего года российский президент Владимир Путин поручил Банку России и кабинету министров обеспечить право клиентов на отказ от подобного взаимодействия с кредиторами, которые могли обязать взыскать долги с помощью лишь подписи нотариуса. Отмечается, что на данный момент идет работа над изменениями в соответствующий закон. В этой связи Центробанк предлагает включить в индивидуальные договоры пункт о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса, а также обязать банки размещать информацию о сборе долгов таким способом, а также о праве заемщика не соглашаться на этот метод взыскания.Более того, как рассказали в Банке России, ведомства прорабатывают возможность отказа от взыскания просроченной задолженности через подпись нотариуса в "период охлаждения".Ранее в конце ноября кабмин внес Госдуму законопроект о новом порядке взыскания долгов. Проект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс России и закон "Об исполнительном производстве".

https://1prime.ru/20241129/rubl-853216151.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, минюст рф, долги