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В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда - 02.12.2024, ПРАЙМ
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В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда
В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда - 02.12.2024, ПРАЙМ
В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда
Центробанк, Министерство юстиций и Федеральная нотариальная палата (ФНП) планирую внести изменения в законодательство, тем самым ограничив возможности... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:51+0300
2024-12-02T09:53+0300
россия
банк россии
минюст рф
долги
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Центробанк, Министерство юстиций и Федеральная нотариальная палата (ФНП) планирую внести изменения в законодательство, тем самым ограничив возможности российских банков и коллекторов взыскивать долги россиян в обход суда. Об этом говорится в материале издания РБК.Ранее в августе текущего года российский президент Владимир Путин поручил Банку России и кабинету министров обеспечить право клиентов на отказ от подобного взаимодействия с кредиторами, которые могли обязать взыскать долги с помощью лишь подписи нотариуса. Отмечается, что на данный момент идет работа над изменениями в соответствующий закон. В этой связи Центробанк предлагает включить в индивидуальные договоры пункт о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса, а также обязать банки размещать информацию о сборе долгов таким способом, а также о праве заемщика не соглашаться на этот метод взыскания.Более того, как рассказали в Банке России, ведомства прорабатывают возможность отказа от взыскания просроченной задолженности через подпись нотариуса в "период охлаждения".Ранее в конце ноября кабмин внес Госдуму законопроект о новом порядке взыскания долгов. Проект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс России и закон "Об исполнительном производстве".
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россия, банк россии, минюст рф, долги
РОССИЯ, Банк России, Минюст РФ, долги
09:51 02.12.2024 (обновлено: 09:53 02.12.2024)
 
В России намерены ограничить взыскание долгов граждан в обход суда

РБК: ЦБ и Минюст ограничат возможности взыскивать долги россиян в обход суда

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Центробанк, Министерство юстиций и Федеральная нотариальная палата (ФНП) планирую внести изменения в законодательство, тем самым ограничив возможности российских банков и коллекторов взыскивать долги россиян в обход суда. Об этом говорится в материале издания РБК.
Ранее в августе текущего года российский президент Владимир Путин поручил Банку России и кабинету министров обеспечить право клиентов на отказ от подобного взаимодействия с кредиторами, которые могли обязать взыскать долги с помощью лишь подписи нотариуса.
Отмечается, что на данный момент идет работа над изменениями в соответствующий закон. В этой связи Центробанк предлагает включить в индивидуальные договоры пункт о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса, а также обязать банки размещать информацию о сборе долгов таким способом, а также о праве заемщика не соглашаться на этот метод взыскания.
Более того, как рассказали в Банке России, ведомства прорабатывают возможность отказа от взыскания просроченной задолженности через подпись нотариуса в "период охлаждения".
Ранее в конце ноября кабмин внес Госдуму законопроект о новом порядке взыскания долгов. Проект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс России и закон "Об исполнительном производстве".
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