https://1prime.ru/20241202/dostavka-853258844.html

Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам

Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам - 02.12.2024, ПРАЙМ

Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам

Службы доставки начинают создавать серьезные проблемы в российской экономике, так как они отнимают значительное количество рабочей силы и трудовых ресурсов из... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T17:06+0300

2024-12-02T17:06+0300

2024-12-02T17:06+0300

экономика

россия

доставка

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83694/22/836942214_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_9eea84ad1c03a620aaeff26d42818979.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Службы доставки начинают создавать серьезные проблемы в российской экономике, так как они отнимают значительное количество рабочей силы и трудовых ресурсов из других областей, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов."Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?" — отметил Кузнецов.По его словам, в России уже работает более полутора миллионов курьеров и полумиллиона упаковщиков и сборщиков заказов. Они отучили значительную часть потребителей от похода в магазины, но сами службы доставки оказываются убыточными и живут за счет других ресурсов.Это означает, что убыточные услуги отнимают трудовые ресурсы у прибыльных секторов экономики и ухудшают экономическое положение. Дефицит кадров является ключевой проблемой в промышленности и торговле, а растущее использование самозанятых с налоговыми льготами только усугубляет ситуацию, заметили в издании.

https://1prime.ru/20241030/kurer-852499724.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доставка, минпромторг