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Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам
Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам - 02.12.2024, ПРАЙМ
Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам
Службы доставки начинают создавать серьезные проблемы в российской экономике, так как они отнимают значительное количество рабочей силы и трудовых ресурсов из... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T17:06+0300
2024-12-02T17:06+0300
2024-12-02T17:06+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Службы доставки начинают создавать серьезные проблемы в российской экономике, так как они отнимают значительное количество рабочей силы и трудовых ресурсов из других областей, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов."Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?" — отметил Кузнецов.По его словам, в России уже работает более полутора миллионов курьеров и полумиллиона упаковщиков и сборщиков заказов. Они отучили значительную часть потребителей от похода в магазины, но сами службы доставки оказываются убыточными и живут за счет других ресурсов.Это означает, что убыточные услуги отнимают трудовые ресурсы у прибыльных секторов экономики и ухудшают экономическое положение. Дефицит кадров является ключевой проблемой в промышленности и торговле, а растущее использование самозанятых с налоговыми льготами только усугубляет ситуацию, заметили в издании.
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россия, доставка, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, доставка, Минпромторг
Минпромторг назвал помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам
РБК: Минпромторг счел помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Службы доставки начинают создавать серьезные проблемы в российской экономике, так как они отнимают значительное количество рабочей силы и трудовых ресурсов из других областей, сообщает
РБК со ссылкой на директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.
"Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?" — отметил Кузнецов.
По его словам, в России уже работает более полутора миллионов курьеров и полумиллиона упаковщиков и сборщиков заказов. Они отучили значительную часть потребителей от похода в магазины, но сами службы доставки оказываются убыточными и живут за счет других ресурсов.
Это означает, что убыточные услуги отнимают трудовые ресурсы у прибыльных секторов экономики и ухудшают экономическое положение. Дефицит кадров является ключевой проблемой в промышленности и торговле, а растущее использование самозанятых с налоговыми льготами только усугубляет ситуацию, заметили в издании.
Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18%