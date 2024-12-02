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Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше
Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше - 02.12.2024, ПРАЙМ
Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше
Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Германии продолжается по графику, сообщили агентству РИА Новости в компании-операторе... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:59+0300
2024-12-02T09:59+0300
2024-12-02T10:01+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Германии продолжается по графику, сообщили агентству РИА Новости в компании-операторе "Транснефть"."По данной ветке нефтепровода "Дружба" транспортировка нефти идёт в соответствии с графиком. Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", - ответили в компании на вопрос, была ли остановлена прокачка нефти по северной ветке нефтепровода.Ранее произошла утечка нефти в районе Пнево Великопольского воеводства, но не было угрозы пожара или взрыва. Один из насосных станций был отключен, но немецкий завод в Шведте все еще получает сырье, несмотря на аварию.
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россия, транснефть
Энергетика, РОССИЯ, Транснефть
Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше
"Транснефть": прокачка по нефтепроводу "Дружба" после аварии идет по графику
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Германии продолжается по графику, сообщили агентству РИА Новости в компании-операторе "Транснефть".
"По данной ветке нефтепровода "Дружба" транспортировка нефти идёт в соответствии с графиком. Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", - ответили в компании на вопрос, была ли остановлена прокачка нефти по северной ветке нефтепровода.
Ранее произошла утечка нефти в районе Пнево Великопольского воеводства, но не было угрозы пожара или взрыва. Один из насосных станций был отключен, но немецкий завод в Шведте все еще получает сырье, несмотря на аварию.
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка