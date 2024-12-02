https://1prime.ru/20241202/druzhba-853247200.html

Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше

Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше - 02.12.2024, ПРАЙМ

Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии в Польше

Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Германии продолжается по графику, сообщили агентству РИА Новости в компании-операторе... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:59+0300

2024-12-02T09:59+0300

2024-12-02T10:01+0300

энергетика

россия

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/15/840141576_0:307:3094:2047_1920x0_80_0_0_b1f072cb6a107257851588c5fec2f5e7.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в сторону Германии продолжается по графику, сообщили агентству РИА Новости в компании-операторе "Транснефть"."По данной ветке нефтепровода "Дружба" транспортировка нефти идёт в соответствии с графиком. Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", - ответили в компании на вопрос, была ли остановлена прокачка нефти по северной ветке нефтепровода.Ранее произошла утечка нефти в районе Пнево Великопольского воеводства, но не было угрозы пожара или взрыва. Один из насосных станций был отключен, но немецкий завод в Шведте все еще получает сырье, несмотря на аварию.

https://1prime.ru/20241201/nefteprovod-853240128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, транснефть