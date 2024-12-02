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Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля
Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля - 02.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля
Ослабление рубля может стать причиной повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, а также потенциально может отразиться на темпах... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T05:17+0300
2024-12-02T05:17+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Ослабление рубля может стать причиной повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, а также потенциально может отразиться на темпах экономического роста, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. В среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. "Это проинфляционные риски, в первую очередь, и, как следствие, потенциальное вероятное поднятие ставки на декабрьском заседании ЦБ", - прокомментировал персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Максим Клочков, отвечая на вопрос, какие риски несет ослабление рубля. Ослабление рубля приведет к росту рублевой стоимости импорта и подогреет цены, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Клочков также пояснил, что изменение курса рубля заходит в цены конечных товаров, так как продавцы перекладывают издержки на покупателя, а это в конечном счете влияет на рост стоимости продукции. С этим согласна и эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Кроме того, нестабильный курс приводит к дисбалансу экономических процессов, а также негативно сказывается на отечественной промышленности и малом бизнесе. В совокупности все это может привести к "торможению темпов экономического роста", добавила эксперт. По данным Росстата, ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 4,2% в годовом выражении. При этом за десять месяцев, по оценке Минэкономразвития, темпы роста уже составили 4,1%. Согласно прогнозу правительства, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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рынки, финансы, рф, москва, дмитрий куликов, банк россия, банк россии, forex
Рынки, Финансы, РФ, МОСКВА, Дмитрий Куликов, банк Россия, Банк России, forex
05:17 02.12.2024
 
Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля

Эксперты: ослабление рубля может привести к повышению ключевой ставки на заседании ЦБ

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Ослабление рубля может стать причиной повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, а также потенциально может отразиться на темпах экономического роста, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.
"Это проинфляционные риски, в первую очередь, и, как следствие, потенциальное вероятное поднятие ставки на декабрьском заседании ЦБ", - прокомментировал персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Максим Клочков, отвечая на вопрос, какие риски несет ослабление рубля.
Ослабление рубля приведет к росту рублевой стоимости импорта и подогреет цены, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Клочков также пояснил, что изменение курса рубля заходит в цены конечных товаров, так как продавцы перекладывают издержки на покупателя, а это в конечном счете влияет на рост стоимости продукции.
С этим согласна и эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Кроме того, нестабильный курс приводит к дисбалансу экономических процессов, а также негативно сказывается на отечественной промышленности и малом бизнесе. В совокупности все это может привести к "торможению темпов экономического роста", добавила эксперт.
По данным Росстата, ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 4,2% в годовом выражении. При этом за десять месяцев, по оценке Минэкономразвития, темпы роста уже составили 4,1%.
Согласно прогнозу правительства, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%.
 
РынкиФинансыРФМОСКВАДмитрий Куликовбанк РоссияБанк Россииforex
 
 
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