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Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля

Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля - 02.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали возможные риски ослабления рубля

Ослабление рубля может стать причиной повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, а также потенциально может отразиться на темпах... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T05:17+0300

2024-12-02T05:17+0300

2024-12-02T05:17+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Ослабление рубля может стать причиной повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, а также потенциально может отразиться на темпах экономического роста, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. В среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. "Это проинфляционные риски, в первую очередь, и, как следствие, потенциальное вероятное поднятие ставки на декабрьском заседании ЦБ", - прокомментировал персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Максим Клочков, отвечая на вопрос, какие риски несет ослабление рубля. Ослабление рубля приведет к росту рублевой стоимости импорта и подогреет цены, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Клочков также пояснил, что изменение курса рубля заходит в цены конечных товаров, так как продавцы перекладывают издержки на покупателя, а это в конечном счете влияет на рост стоимости продукции. С этим согласна и эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Кроме того, нестабильный курс приводит к дисбалансу экономических процессов, а также негативно сказывается на отечественной промышленности и малом бизнесе. В совокупности все это может привести к "торможению темпов экономического роста", добавила эксперт. По данным Росстата, ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 4,2% в годовом выражении. При этом за десять месяцев, по оценке Минэкономразвития, темпы роста уже составили 4,1%. Согласно прогнозу правительства, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынки, финансы, рф, москва, дмитрий куликов, банк россия, банк россии, forex