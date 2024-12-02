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Москва и Будапешт обсудили условия поставок энергоносителей в Венгрию

Москва и Будапешт обсудили условия поставок энергоносителей в Венгрию - 02.12.2024, ПРАЙМ

Москва и Будапешт обсудили условия поставок энергоносителей в Венгрию

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:46+0300

2024-12-02T16:46+0300

2024-12-02T16:46+0300

энергетика

россия

венгрия

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России."Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам рабочей встречи Новака с Сийярто."Венгрия остаётся важным европейским торгово-экономическим партнёром России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объём взаимных инвестиций российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", – отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.

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венгрия

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