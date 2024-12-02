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В ЕС нашли способ избежать ущерба от торговой войны с США - 02.12.2024, ПРАЙМ
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В ЕС нашли способ избежать ущерба от торговой войны с США
В ЕС нашли способ избежать ущерба от торговой войны с США - 02.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС нашли способ избежать ущерба от торговой войны с США
Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего" для ключевых секторов бизнеса в... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:28+0300
2024-12-02T09:28+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего" для ключевых секторов бизнеса в Евросоюзе, чтобы не допустить ущерба от потенциальной торговой войны, которую может начать следующий американский президент Дональд Трамп. "Китай говорит "Сделано в Китае" или США говорят "Америка прежде всего", мы должны сказать: "Сделано в Европе" или "Европа прежде всего", - заявил в интервью газете Financial Times Сежурне, который теперь отвечает за промышленную политику блока. По его мнению, Европа должна перейти в "наступление", чтобы продвигать свои стратегические деловые интересы и избегать наводнения сильно субсидируемым импортом из Китая. Сежурне также отметил, что его "самым большим страхом" является то, что Европа станет "косвенной жертвой глобальной торговой войны". "Если все мировые рынки закроются, единственным оставшимся открытым рынком не может быть европейский... Если США закроются для Латинской Америки, Индии, Китая, европейский рынок не сможет стать местом назначения для всех избыточных мощностей в мире, иначе мы окажемся в ситуации краткосрочного экономического кризиса", - добавил он. По его мнению, Брюссель должен направить "твердое сообщение США, чтобы сказать им, что сегодня мы не видим причин обесценивать наши торговые дискуссии и наши торговые обмены". Сежурне также отметил, что новая администрация США должна понять, что "им также нечего выиграть от торговой войны". Он сказал, что Еврокомиссия сосредоточит усилия на стратегических секторах, включая сталелитейную, автомобилестроительную и аэрокосмическую промышленность, а также чистые технологии.
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Экономика, США, ЕС
09:28 02.12.2024
 
В ЕС нашли способ избежать ущерба от торговой войны с США

В ЕК призвали к стратегии "ЕС прежде всего" во избежание ущерба от торговой войны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего" для ключевых секторов бизнеса в Евросоюзе, чтобы не допустить ущерба от потенциальной торговой войны, которую может начать следующий американский президент Дональд Трамп.
"Китай говорит "Сделано в Китае" или США говорят "Америка прежде всего", мы должны сказать: "Сделано в Европе" или "Европа прежде всего", - заявил в интервью газете Financial Times Сежурне, который теперь отвечает за промышленную политику блока.
По его мнению, Европа должна перейти в "наступление", чтобы продвигать свои стратегические деловые интересы и избегать наводнения сильно субсидируемым импортом из Китая. Сежурне также отметил, что его "самым большим страхом" является то, что Европа станет "косвенной жертвой глобальной торговой войны".
"Если все мировые рынки закроются, единственным оставшимся открытым рынком не может быть европейский... Если США закроются для Латинской Америки, Индии, Китая, европейский рынок не сможет стать местом назначения для всех избыточных мощностей в мире, иначе мы окажемся в ситуации краткосрочного экономического кризиса", - добавил он.
По его мнению, Брюссель должен направить "твердое сообщение США, чтобы сказать им, что сегодня мы не видим причин обесценивать наши торговые дискуссии и наши торговые обмены". Сежурне также отметил, что новая администрация США должна понять, что "им также нечего выиграть от торговой войны".
Он сказал, что Еврокомиссия сосредоточит усилия на стратегических секторах, включая сталелитейную, автомобилестроительную и аэрокосмическую промышленность, а также чистые технологии.
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